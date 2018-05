"Uma pergunta mais inteligente seria: quem é o líder do balneário? [R: O treinador.] Então acha que um treinador permitira que os jogadores fizessem aquilo que se escreveu ao seu presidente? Que os jogadores tinham virado as costas ao presidente, que se tinham recusado a treinar, e por aí fora. Só pode ser invenção da comunicação social, não é? Porque se fosse verdade era gravíssimo. Tem tudo de ser invenções não é? Porque senão era mau sinal haver um líder de balneário assim. E o líder de balneário é o treinador".









Questionado sobre se o treinador geriu bem o processo, Bruno de Carvalho voltou às suposições: "Partindo do princípio de que é tudo mentira, menos o post, sim, geriu bem."Sobre Jesus, BdC lembrou ainda que o treinador tem contrato para a próxima época e que o futuro já está a ser pensado: "Já estamos a preparar o que aí vem."

Foi como uma fila de peças de dominó a caírem umas sobre as outras: os l eões saíram de Madrid com uma derrota por 2-0 na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa; pouco depois Bruno de Carvalho arrasava os jogadores num post no Facebook para, a seguir, serem estes a responder ao presidente.Ora, em entrevista ao 'Expresso' publicada este sábado, o presidente dos leões admite que não voltaria a escrever aquele texto sobre os jogadores, abordando o papel de Jorge Jesus naqueles dias.