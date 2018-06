O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, reuniu esta sexta-feita em Alvalade com cerca de 200 funcionários do clube a quem ameaçou de despedimento caso venha a ser destituído do cargo na Assembleia Geral convocada para este sábado. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. Os funcionários do Sporting, recorde-se, têm que ser sócios do clube pelo que poderão participar - e voltar - na assembleia convocada por Marta Soares.