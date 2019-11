Autocarro de equipa feminina do Sporting apedrejado por adepto do Benfica em Leiria

O autocarro de uma equipa feminina do Sporting foi apedrejado por um adepto do Benfica , numa estação de serviço em Leiria no sentido Sul-Norte da A1, este sábado.Um grupo de adeptos encarnados, que seguiam num veículo com destino a Vizela, fez uma paragem na estação de serviço quando chegou o autocarro da equipa feminina do Sporting.Um dos adeptos do clube das águias apedrejou o veículo e partiu o vidro de trás do mesmo.As autoridades estão a tomar conta da ocorrência. A GNR ainda não conseguiu identificar o agressor.O incidente não teve impacto na circulação.