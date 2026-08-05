Atletas portugueses vão lutar pelo pódio nos Campeonatos da Europa de Atletismo

Entre 10 e 16 de agosto, a cidade de Birmingham, no Reino Unido, acolhe os Campeonatos da Europa de Atletismo. Entre os 55 selecionados por Portugal, destacam-se alguns dos principais nomes da modalidade a nível internacional.

A seleção portuguesa apresenta-se nos Campeonatos da Europa de Atletismo de Birmingham com 55 atletas e várias esperanças de alcançar finais e pódios. Entre os principais nomes da comitiva nacional estão o campeão olímpico do triplo salto Pedro Pablo Pichardo, a lançadora do peso Auriol Dongmo, o campeão mundial dos 1.500 metros Isaac Nader e o veterano marchador João Vieira.



Isaac Nader sagra-se campeão mundial de 1500 metros em Tóquio AP Photo/Matthias Schrader

É a primeira vez que este campeonato decorre no Reino Unido e Birmingham foi a cidade escolhida para receber a 27.ª edição da competição, que terá lugar no Alexander Stadium entre 10 e 16 de agosto. Em Portugal, será possível acompanhar em direto os feitos dos atletas nacionais através da RTP2 e dos canais de Desporto da RTP Play.

Os Campeonatos da Europa de Atletismo já proporcionaram muitas alegrias a Portugal. Ao longo da história, os atletas portugueses conquistaram 41 medalhas, distribuídas por 16 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze.

Este ano, entre os candidatos a lutar pelos lugares do pódio estão Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu do triplo salto; Auriol Dongmo, (Lançamento do Peso), campeã do mundo indoor em 2022 e da europa outdoor em 2023; e Isaac Nader, que se sagrou campeão do mundo dos 1.500 metros nos Mundiais de Tóquio, em setembro de 2025.

Uma das participações mais especiais da seleção portuguesa será a de João Vieira, referência da marcha nacional e um dos atletas mais experientes da competição, que aos 50 anos continua a representar Portugal ao mais alto nível.

Consulte todos os horários das provas no site da RTP.