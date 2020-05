Assembleia geral extraordinária da Liga antecipada para 8 de junho

Record na sua edição de hoje.



Relacionado Árbitro assistente José Luzia testa positivo à Covid-19 Covid-19: Dez casos positivos no segundo escalão do futebol inglês A Liga Portugal anunciou esta noite que a Assembleia Geral Extraordinária, inicialmente agendada para 9 de junho, irá ser realizada um dia antes, a 8 de junho, confirmando-se assim o cenário que havia sido adiantado porna sua edição de hoje.Nesta reunião magna estarão em discussão vários pontos, nomeadamente a alteração às regras das substituições, que como se sabe não irá entrar em vigor na ronda da retoma, a 25.ª. Ora, como a 26.ª arranca precisamente a 9 de junho, o reagendamento desta AG tem como propósito permitir que a regra das cinco substituições possa entrar em vigor já nessa ronda.

Leia o comunicado na íntegra:



"A Liga Portugal informa que, no próximo dia 8 de junho, pelas 15H00, no Largo Primeiro de Dezembro 43, 4000-04 Porto, irá realizar uma Assembleia Geral Extraordinária ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 38.º, no n.º 1, do artigo 40.º, no n.º 1, do artigo 41.º e nos n.os 1 e 2, do artigo 42.º dos Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Estatutos).



A ordem dos trabalhos será a seguinte:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da assembleia geral de 30.09.2019;

2. Apreciação, discussão e votação da proposta de ratificação das deliberações da Direção da Liga Portugal de 16 e 23 de março, 5 e 7 de maio, relativas às medidas de resposta à pandemia de Covid-19;

3. Apreciação, discussão e votação da proposta de ratificação das deliberações do Plano de Ação para retoma da competição, datado de 29 de maio;

4. Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração ao Regulamento de competições:

− De aditamento temporário de um n.º 11 ao artigo 41.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal (comunicado oficial n.º 209, de 26 de maio);

− Alteração temporária ao art.º 46.º n.º 2 do Regulamento de Competições organizadas pela Liga Portugal.

5. Outros assuntos:

a) Discussão do modelo de governação;

b) Outros assuntos de interesse associativo."