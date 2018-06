As nódoas negras de Raphael Guerreiro

O lateral esquerdo da selecção nacional, Raphael Guerreiro, ficou com cinco nódoas negras na barriga depois de ter caído em cima da chuteira do marroquino Amrabat numa luta pela bola.Os dois atletas disputavam uma bola e o português foi puxado pela camisola e acabou por cair em cima do pé do adversário, ficando com cinco hematomas na zona da barriga e das costelas. Apesar dos protestos do lateral que inclusivamente mostrou os ferimentos ao árbitro, o juiz decidiu não assinalar falta.A falta ocorreu durante o jogo que opôs Marrocos a Portugal, na segunda ronda da fase de grupos do Mundial. Portugal chegou em terceiro lugar do grupo em ex aequo com a Espanha. O grupo é liderado pelo Irão, treinado por Carlos Queirós.