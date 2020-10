Anthony Lopes testa positivo à Covid-19 e é dispensado da Seleção Nacional

O internacional português Anthony Lopes testou positivo à Covid-19 na quinta-feira à noite e foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, informou hoje a FPF."Os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do SARS-Cov-2. Jogadores, treinadores, staff realizam esta manhã nova sessão de testes, pelo que o treino está agendado para as 17 horas, na Cidade do Futebol", pode ler-se no site oficial.O defesa do Lyon e colega de equipa de Anthony Lopes, Léo Dubois, testou igualmente positivo à Covid-19 e vai desfalcar a seleção francesa, sendo substituído por Ferlan Mendy.Recorde-se que José Fonte havia testado positivo no arranque dos trabalhos da Seleção e havia sido também dispensado.Portugal defronta a França, em jogo da Liga das Nações, no domingo, às 19h45, no Stade de France, em Saint-Denis, em Paris.