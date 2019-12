O Sporting repudiou veementemente os cânticos "Alcochete sempre" proferidos por elementos das claques no aeroporto de Ponta Delgada, este domingo à noite, após a equipa leonina de futebol chegar aos Açores. Num comunicado, intitulado "Alcochete nunca mais", o clube fala em "vergonha e manobra de coação."





"Louvar, promover, glorificar o dia mais negro da História do Sporting Clube de Portugal, em cânticos, é um incitamento à violência e ao ódio", reafirma o Sporting, que voltou a pedir a intervenção do Governo e autoridades competentes: "não há mais tempo, nem mais pretextos, para que se continue a assobiar para o lado perante as evidências e perante os gravíssimos sinais que todos podem observar."A fechar o comunicado, uma garantia: "Não recuaremos nunca perante a ameaça, a agressão, o ódio, contra o Sporting Clube de Portugal e contra os seus."

Leia o comunicado do Sporting na íntegra:

ALCOCHETE NUNCA MAIS

O Sporting Clube de Portugal repudia mais um ataque feito à sua equipa de futebol profissional, hoje [domingo] nos Açores, em linha com outros ataques feitos desde o início da época. Cânticos de "Alcochete sempre", com gente outra vez de cara tapada, depois de vários atletas terem ido depor a tribunal e quando outros ainda terão que ir a tribunal é uma vergonha e uma manobra de coação. Louvar, promover, glorificar o dia mais negro da História do Sporting Clube de Portugal, em cânticos, é um incitamento à violência e ao ódio.



E para além de ser chocante para os nossos atletas, para os nossos sócios, não é já apenas um problema do Sporting Clube de Portugal, é também um problema do Futebol Português, é também um problema do Estado Português e não há mais tempo, nem mais pretextos, para que se continue a assobiar para o lado perante as evidências e perante os gravíssimos sinais que todos podem observar. O Sporting Clube de Portugal apela aos seus sócios, à sua massa associativa, para que apoiem os seus atletas, as suas equipas, em todos os campos, em todos os pavilhões, porque os nossos atletas precisam e muito do apoio de quem é mesmo, genuinamente, do Sporting Clube de Portugal.



Não desistiremos de lutar pelos valores do Sporting Clube de Portugal e do Desporto. Não recuaremos nunca perante a ameaça, a agressão, o ódio, contra o Sporting Clube de Portugal e contra os seus.



Viva o Sporting Clube de Portugal.