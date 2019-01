Adjunto de Sérgio Conceição ataca adepto com medalha

Diamantino Figueiredo descontrolou-se quando os portistas desciam da tribuna onde receberam medalhas.

O final da Taça da Liga, em que o Sporting bateu o FC Porto nos penáltis, fica marcado por um incidente na cerimónia de entrega dos troféus.



Depois de os jogadores e equipa técnica do FC Porto terem recebido as medalhas de finalistas - que o treinador Sérgio Conceição recusou - a equipa desceu ao relvado pela escadaria da bancada.



Foi então que Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, atacou um adepto na bancada, que lhe terá dirigido uma provocação.



O adjunto de Conceição foi então agarrado por um segurança, que o afastou do local.