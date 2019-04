Numa resposta a um adepto do Benfica no Instagram Grimaldo frisou que os benfiquistas nem sempre estiveram unidos, já depois de ter sublinhado essa necessidade num primeiro comentário.A conversa teve origem nas palavras de André Almeida , às quais o espanhol respondeu: "Só pedimos UNIÃO, grande capitão! Todos queremos ganhar, mas precisamos de estar juntos SEMPRE!".Seguiram-se vários comentários de adeptos e um deles respondeu diretamente a Grimaldo: "Unidos estivemos sempre". O jogador retorquiu pouco depois, num comentário que mais tarde seria apagado: "Não acho...".Recorde-se que em novembro o jogador já se tinha queixado da falta de apoio das bancadas , após a partida com o Ajax, quando a equipa ainda era orientada por Rui Vitória.