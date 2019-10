45 anos depois: Flamengo de Jorge Jesus alcança vitória histórica no terreno do Athletico Paranaense

O Flamengo de Jorge Jesus venceu este domingo o Athletico Paranaense, 45 anos depois da última vitória do 'mengão' naquele terreno em jogos a contar para o brasileirão.A equipa treinada pelo português venceu por 0-2 com golos de Bruno Henrique.O Flamengo lidera a Série A do Brasil com oito pontos de vantagem para o Palmeiras e 10 para o Santos.