Sacos e malas de dinheiro e ONG suspeitas. Tudo sobre o escândalo entre Bruxelas e o Qatar

Uma vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, encontra-se em prisão preventiva após terem sido descobertos sacos de dinheiro em sua casa. Mas o pai e o namorado também estão sob suspeita.

Na sexta-feira, a polícia belga realizou 16 buscas domiciliárias que resultaram na prisão preventiva de quatro pessoas, entre elas, a eurodeputada e vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili. Em causa estão as suspeitas dos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas com terem feito lóbi ilegal pelo Qatar em Bruxelas.