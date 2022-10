Liz Truss demitiu-se. Quais são os próximos passos para o Reino Unido?

Liz Truss apresentou esta quinta-feira a sua demissão do cargo de primeira-ministra do Reino Unido e de líder do Partido Conservador. Agora, seguem-se eleições internas durante a próxima semana para que seja possível encontrar um novo líder, 45 dias depois de Liz Truss ter sido empossada por Carlos III.



Como se procede à eleição no Partido Conservador?