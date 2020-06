A pandemia de covid-19 já provocou mais de 404 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

O SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a covid-19, pode ter começado a circular entre humanos desde agosto, revela um estudo da Universidade de Harvard. O estudo confirma que Wuhan, na China, terá mesmo sido o epicentro da pandemia mundial que já causou mais de 400 mil mortes só este ano.O estudo foi realizado por investigadores da Harvard Medical School, da Boston University of Public Health e do Boston Children’s Hospital e teve por base a análise a imagens de parques de estacionamento de grandes hospitais chineses, entre janeiro de 2018 e abril de 2020, bem como pela procura de sintomas provocados por este novo coronavírus. O que se notou foi uma "subida acentuada" no número de veículos a partir de agosto de 2019 e que culminou em dezembro do mesmo ano, altura em que os cientistas chineses começaram a dar os primeiros relatos deste novo vírus. Cinco dos seis hospitais observados pelos cientistas registaram o maior volume diário de veículos entre setembro e outubro do ano passado. O estudo aguarda ainda a revisão pelos pares.Juntamente com o aumento do número de visitas aos hospitais, observou-se também um maior número de pesquisas por termos como "tosse" e "diarreia". A tosse é um sintoma a várias doenças comuns no período de Inverno, como a gripe. Já a diarreia é um sitnoma mais específico da covid-19. "Embora as pesquisas sobre o sintoma respiratório "tosse" tenham mostrado flutuações sazonais coincidentes com as estações anuais do vírus influenza, a "diarreia" é um sintoma mais específico da covid-19", referem os autores.Para John Brownstein, um dos autores do estudo, "alguma coisa estava a acontecer em outubro", refere o próprio em declarações ao jornal britânico The Guardian: o hospital para mulheres e crianças de Hubei, por exemplo, tinha 393 carros no parque de estacionamento a 10 de outubro de 2018 e 714 carros exatamente um ano depois, altura em que os investigadores acreditam já haver casos de covid-19, mesmo que a doença não tenha sido diagnosticada.Os autores reconhecem não poder confirmar se o maior volume de veículos esteve diretamente relacionado com o novo vírus, mas acreditam que trabalhar com um período temporal mais alargado pode explicar a força com que o vírus atacou a China logo no início do ano. "Apesar de não podemos confirmar que o volume esteve diretamente relacionado com o novo vírus, as nossas evidências corroboram outros trabalhos recentes que mostram que a emergência começou antes da identificação no mercado de marisco", avança o estudo.