XVII Feira da Caça de Mértola já tem data marcada e abre inscrições para expositores

O Município de Mértola informa que a XVII Feira da Caça realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2026, assinalando uma nova etapa na história daquele que é um dos mais importantes certames cinegéticos do país. Pela primeira vez, o evento terá lugar no Parque Desportivo e de Lazer Municipal de Mértola, um novo espaço que proporcionará melhores condições para acolher expositores, atividades ao ar livre, demonstrações e os milhares de visitantes que todos os anos escolhem Mértola como destino de eleição para celebrar a caça, a natureza e o mundo rural.



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No âmbito da preparação do evento, encontram-se já abertas as inscrições para expositores, estando disponível toda a documentação necessária para candidatura através dos canais oficiais do Município. Empresas, associações, organizações do setor cinegético, produtores locais, artesãos e demais entidades interessadas poderão submeter a sua participação dentro dos prazos estabelecidos.

Reconhecida como uma referência nacional na promoção da atividade cinegética sustentável, a Feira da Caça tem contribuído ao longo dos anos para a valorização dos recursos naturais, da biodiversidade, da cultura rural e da economia local. A realização da sua 17.ª edição reforça também a afirmação de Mértola como Capital Nacional da Caça, reunindo profissionais, caçadores, investigadores, associações e visitantes de todo o país.

A mudança para o Parque Desportivo e de Lazer Municipal permitirá ampliar áreas de exposição, melhorar a circulação do público e potenciar novas experiências para os visitantes, sem perder a identidade que tornou a Feira da Caça uma referência incontornável do calendário cinegético nacional.

O Município de Mértola convida todos os interessados a consultar o Edital, Regulamento e restante documentação de participação, disponíveis para consulta, e a integrarem mais uma edição deste evento que celebra a tradição cinegética, a conservação da natureza, a gastronomia, a cultura e a autenticidade do território.