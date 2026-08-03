XVII Feira da Caça de Mértola já tem data marcada e abre inscrições para expositores

O Município de Mértola informa
que a XVII Feira da Caça realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2026,
assinalando uma nova etapa na história daquele que é um dos mais importantes
certames cinegéticos do país.Pela primeira vez, o
evento terá lugar no Parque Desportivo e de Lazer Municipal de Mértola, um novo
espaço que proporcionará melhores condições para acolher expositores,
atividades ao ar livre, demonstrações e os milhares de visitantes que todos os
anos escolhem Mértola como destino de eleição para celebrar a caça, a natureza
e o mundo rural.
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No âmbito da preparação do evento, encontram-se já abertas
as inscrições para expositores, estando disponível toda a documentação
necessária para candidatura através dos canais oficiais do Município. Empresas,
associações, organizações do setor cinegético, produtores locais, artesãos e
demais entidades interessadas poderão submeter a sua participação dentro dos
prazos estabelecidos.
Reconhecida como uma referência nacional na promoção
da atividade cinegética sustentável, a Feira da Caça tem contribuído ao longo
dos anos para a valorização dos recursos naturais, da biodiversidade, da
cultura rural e da economia local. A realização da sua 17.ª edição reforça
também a afirmação de Mértola como Capital Nacional da Caça, reunindo
profissionais, caçadores, investigadores, associações e visitantes de todo o
país.
A mudança para o Parque Desportivo e de Lazer
Municipal permitirá ampliar áreas de exposição, melhorar a circulação do
público e potenciar novas experiências para os visitantes, sem perder a
identidade que tornou a Feira da Caça uma referência incontornável do
calendário cinegético nacional.
O Município de Mértola convida todos os interessados
a consultar o Edital, Regulamento e restante documentação de participação,
disponíveis para consulta, e a integrarem mais uma edição deste evento que
celebra a tradição cinegética, a conservação da natureza, a gastronomia, a
cultura e a autenticidade do território.
XVII Feira da Caça de Mértola já tem data marcada e abre inscrições para expositores