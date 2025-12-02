Rodda afirma-se no setor automóvel a nível nacional.

Rodda celebra 80 anos com rebranding e campanha 360º que bate recordes e posiciona a empresa como operador nacional.

Há uma empresa nascida em Coimbra a afirmar-se cada vez mais no setor automóvel a nível nacional. Chama-se Rodda (https://www.rodda.pt), novo nome do histórico Grupo Automóveis do Mondego, e acaba de apresentar uma campanha que celebra os 80 anos de atividade da empresa, inaugurando também o novo posicionamento da marca.

A campanha (pode ser vista aqui), que estará presente também em TV e Outdoors, explodiu no digital. Em 72 horas, já tinha batido todos os recordes de conteúdos da marca, com milhões de pessoas alcançadas e visualizações do vídeo e mais de 20 mil interações nas redes sociais.

Criada pela agência de estratégia de marca especialista em digital, Triber Agency (https://www.triber.agency) e com produção da el-Hey - Creative Production Studio, a campanha rompe com a estética habitual do setor automóvel e aposta numa abordagem emocional que reforça a notoriedade e traduz, de forma simbólica, o caminho estratégico da empresa.

Com o slogan “Contigo a Vida Inteira”, a Rodda passa a comunicar-se de forma integrada como um centro de soluções de mobilidade e deixa de ser percebida como um simples stand, um dos principais objetivos delineados pela marca. A campanha surge como ponto de partida dessa nova fase, apoiada na herança forte do grupo e na necessidade de a preservar num momento de evolução.

Como resume André Figueiredo, CEO da Rodda, “o Grupo Automóveis do Mondego faz este ano 80 anos de existência e este vídeo permite celebrá-lo, com uma dupla simbologia: a de que estamos aqui há uma vida inteira… e a de que estamos cá para a vida inteira.”

A campanha assume-se como um processo de clarificação estratégica.

“É essencial que o público deixe de nos perceber como sendo apenas um stand. Somos um centro com soluções de mobilidade para todos os gostos, com vários negócios nesta área”, reforça André Figueiredo.

A empresa histórica de Coimbra lançou a marca Rodda em 2025 como forma de responder ao crescimento e desenvolvimento natural do negócio. “Nos últimos anos tivemos um crescimento acentuado, passando de uma empresa local para um operador com presença física em Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Figueira da Foz e, mais recentemente, Aveiro, através da aquisição da Corvauto, para além de contarmos com um desenvolvimento de negócio que nos permite começar o processo de venda online e de competir a nível nacional”, explica André Figueiredo.

Com esta expansão geográfica, as marcas representadas também aumentaram. Hoje, Rodda comercializa as marcas Peugeot, Opel, Citroen, DS Automobiles, Hyundai, BYD, KGM, Kia, Isuzu, Maxus, Mitsubishi, Fuso, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional e Jeep. Isto, para além da enorme oferta de usados, hoje organizada sob a marca Rodda Usados.

“A marca Rodda permitiu-nos agregar toda esta comunicação sob um mesmo chapéu que não nos restringe geograficamente: para além da Rodda, já temos desenvolvidas as submarcas de negócios próprios: Rodda Usados, Rodda Rent, Rodda Seguros, Rodda Think, Rodda Collection, Rodda de Amigos, Rodda Go, Rodda Electric”, comenta o Administrador da empresa que é, cada vez mais, um player de referência no setor.

Ao conhecimento de 80 anos do setor, a marca junta agora esta visão voltada para a inovação e junção de vários negócios com um único propósito: dar uma solução para qualquer problema de mobilidade e, assim, ajudar a mover o mundo a partir de um único ponto. A partir da Rodda. E para a vida inteira.

Para saber mais sobre a empresa visite www.rodda.pt.