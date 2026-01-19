Spark integra intervenção artística de grande escala com Girafa de Bordalo II

O Spark, o novo espaço dedicado à inovação, arte e
sustentabilidade, nasce da regeneração da antiga fábrica da Lactogal, em Leça
do Balio, Matosinhos, e integra um conjunto de intervenções artísticas, que
reforçam a sua identidade. Entre elas, destaca-se a Girafa de Bordalo II,
instalada como um dos elementos visuais centrais do complexo.
Construída a partir de materiais reutilizados, a peça
assinala a transição entre o passado industrial do edifício e a sua nova
vocação, ligada à criatividade e ao compromisso ambiental. A escultura demorou
cerca de 4 meses a tomar forma e pesa aproximadamente 4 toneladas, dos quais
cerca de 800kg são plásticos e outros desperdícios.
Bordalo II sublinha que “esta peça fala da destruição
ambiental e da preservação” e acrescenta que “a arte no espaço público é
democrática: todos podem ver uma girafa a espreitar pelos edifícios e perceber
a mensagem – estamos a destruir o mundo à velocidade da luz e temos de cuidar
do Planeta Terra, um espaço de todos.”
O conjunto artístico inclui ainda um mural do Colectivo
Rua, que recupera referências à história industrial da antiga fábrica
através de cor e movimento. Para os artistas “este mural procura mostrar como a
arte pode transformar um ecossistema empresarial, acrescentando-lhe cor,
identidade e vida.” Reforçam ainda que “projetos artísticos neste contexto têm
a força de humanizar a arquitetura, estimular a imaginação e afirmar a arte
como motor de comunidade, inovação e bem-estar.”
Integrado numa estratégia de requalificação urbana em
Matosinhos, o Spark articula mobilidade, energia e qualidade de vida num
ecossistema orientado para a atração de investimento e talento. O projeto,
promovido pelo Castro Group, disponibiliza 11.500 m² de escritórios flexíveis,
1.800 m² de comércio e serviços e mais de 4.000 m² de áreas verdes e de lazer,
equipadas com infraestruturas para mobilidade suave e carregadores elétricos.
Cerca de 35% da área do complexo é dedicada a zonas verdes,
que incluem hortas, áreas desportivas e plantas aromáticas, reforçando o
caráter comunitário do novo espaço.
Spark integra intervenção artística de grande escala com Girafa de Bordalo II