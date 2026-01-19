Júlio Isidro celebra 66 anos de carreira no Coliseu Micaelense

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Ponta Delgada, 16 de janeiro de 2026 – O Coliseu
Micaelense apresentou esta sexta-feira a sua agenda cultural para 2026, numa
noite carregada de simbolismo e emoção que ficou marcada pela celebração dos 66
anos de carreira de Júlio Isidro. A maior sala de espetáculos dos Açores foi o
palco surpresa para icónico apresentador assinalar esta data histórica, no
mesmo evento em que a administração do Coliseu revelou uma programação
ambiciosa que aposta no regresso do cinema, nos grandes nomes nacionais e em
parcerias estratégicas.
Na abertura da temporada de 2026, a Presidente do Conselho
de Administração, Cila Simas, destacou a "improbabilidade deste
momento", enaltecendo o facto de Júlio Isidro ter recusado "os
grandes palcos da capital" para estar nos Açores. A data não foi escolhida
ao acaso: "Há precisamente 66 anos, neste exato dia, o universo conspirava
para dar início a uma lenda", afirmou a responsável durante o seu
discurso.
O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro
Nascimento Cabral, aproveitou a ocasião para destacar o excelente trabalho
desenvolvido pela Presidente do Conselho de Administração, Cila Simas. O
autarca sublinhou que a sua gestão tem colocado o Coliseu Micaelense e a cidade
de Ponta Delgada no mapa do mundo, dando como exemplo o recente especial de
Natal "Ney nos Açores", exibido em vídeo a promoção do mesmo durante
a cerimónia, que projetou a região no espaço internacional através da parceria
com a TV Bandeirantes.
Programação de 2026: Pluralidade e Grandes Nomes
Para o ano de 2026, o Coliseu Micaelense desenhou uma
programação que visa a "pluralidade, inclusiva e na conquista de novos
públicos". Entre os destaques apresentados, salientam-se:
O concerto de Mariza Liz, que abre a programação;
A celebração dos 99 anos do ator Ruy de Carvalho, com a peça
"Ruy de Carvalho – Uma História de Vida";
A realização do prestigiado Iberian Festival Awards;
O regresso do teatro de revista com "Balão de Oxigénio",
protagonizado por João Baião;
A Ópera "O Barbeiro de Sevilha" e o espetáculo "Circo On
Ice";
A Festa do Emigrante com a fadista Mariza e a Semana do Brasil.
Para ver agenda completa aceder ao site do Coliseu
Micaelense
O Regresso do Cinema e Novas Parcerias
O evento serviu também para formalizar o regresso da Sétima
Arte à sala micaelense. A Presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla
Chambel, destacou o papel exemplar que o Coliseu confere ao protocolo assinado,
revelando uma forte notoriedade e um posicionamento estratégico na cultura
nacional. "O cinema voltou ao Coliseu. E voltou para ficar", garantiu
a administração, reforçando o objetivo de trazer "o melhor da produção
nacional". Foi igualmente assinado um protocolo com o Centro Português
de Serigrafia para uma maior democratização da arte.
Júlio Isidro: O Novo Embaixador Cultural
O ponto alto da noite culminou com um convite oficializado
em palco. Após um tributo em vídeo e a entrega de um troféu comemorativo, a
administração do Coliseu Micaelense convidou Júlio Isidro a tornar-se o novo Embaixador
Cultural do Coliseu Micaelense. O apresentador, visivelmente emocionado,
fez questão de referir, a honra deste momento e a ligação especial que o une a
esta casa e ao público açoriano.
Júlio Isidro celebra 66 anos de carreira no Coliseu Micaelense