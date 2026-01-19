Júlio Isidro celebra 66 anos de carreira no Coliseu Micaelense

Sábado – Pense por si

Ponta Delgada, 16 de janeiro de 2026 – O Coliseu Micaelense apresentou esta sexta-feira a sua agenda cultural para 2026, numa noite carregada de simbolismo e emoção que ficou marcada pela celebração dos 66 anos de carreira de Júlio Isidro. A maior sala de espetáculos dos Açores foi o palco surpresa para icónico apresentador assinalar esta data histórica, no mesmo evento em que a administração do Coliseu revelou uma programação ambiciosa que aposta no regresso do cinema, nos grandes nomes nacionais e em parcerias estratégicas.

Na abertura da temporada de 2026, a Presidente do Conselho de Administração, Cila Simas, destacou a "improbabilidade deste momento", enaltecendo o facto de Júlio Isidro ter recusado "os grandes palcos da capital" para estar nos Açores. A data não foi escolhida ao acaso: "Há precisamente 66 anos, neste exato dia, o universo conspirava para dar início a uma lenda", afirmou a responsável durante o seu discurso.

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, aproveitou a ocasião para destacar o excelente trabalho desenvolvido pela Presidente do Conselho de Administração, Cila Simas. O autarca sublinhou que a sua gestão tem colocado o Coliseu Micaelense e a cidade de Ponta Delgada no mapa do mundo, dando como exemplo o recente especial de Natal "Ney nos Açores", exibido em vídeo a promoção do mesmo durante a cerimónia, que projetou a região no espaço internacional através da parceria com a TV Bandeirantes.

Programação de 2026: Pluralidade e Grandes Nomes

Para o ano de 2026, o Coliseu Micaelense desenhou uma programação que visa a "pluralidade, inclusiva e na conquista de novos públicos". Entre os destaques apresentados, salientam-se:

  • O concerto de Mariza Liz, que abre a programação;
  • A celebração dos 99 anos do ator Ruy de Carvalho, com a peça "Ruy de Carvalho – Uma História de Vida";
  • A realização do prestigiado Iberian Festival Awards;
  • O regresso do teatro de revista com "Balão de Oxigénio", protagonizado por João Baião;
  • A Ópera "O Barbeiro de Sevilha" e o espetáculo "Circo On Ice";
  • A Festa do Emigrante com a fadista Mariza e a Semana do Brasil.

Para ver agenda completa aceder ao site do Coliseu Micaelense

O Regresso do Cinema e Novas Parcerias

O evento serviu também para formalizar o regresso da Sétima Arte à sala micaelense. A Presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, destacou o papel exemplar que o Coliseu confere ao protocolo assinado, revelando uma forte notoriedade e um posicionamento estratégico na cultura nacional. "O cinema voltou ao Coliseu. E voltou para ficar", garantiu a administração, reforçando o objetivo de trazer "o melhor da produção nacional". Foi igualmente assinado um protocolo com o Centro Português de Serigrafia para uma maior democratização da arte.

Júlio Isidro: O Novo Embaixador Cultural

O ponto alto da noite culminou com um convite oficializado em palco. Após um tributo em vídeo e a entrega de um troféu comemorativo, a administração do Coliseu Micaelense convidou Júlio Isidro a tornar-se o novo Embaixador Cultural do Coliseu Micaelense. O apresentador, visivelmente emocionado, fez questão de referir, a honra deste momento e a ligação especial que o une a esta casa e ao público açoriano.

