Richie Campbell, Mishlawi, Plutonio, Mayra Andrade, Truekey, The Happy Mess, Diana Lima, Halison Paixão, Twenty Fingers, Mary N e Lookalike são as últimas confirmações para o Festival O Sol da Caparica, que regressa ao Parque Urbano da Costa da Caparica, entre 15 e 18 de agosto. Estes nomes juntam-se aos já confirmados Seu Jorge, Mariza, Gabriel, O Pensador, Capitão Fausto, Força Suprema ou ainda Anselmo Ralph, entre outros.

Os bilhetes para o festival, à venda nos locais habituais, custam €19,00 (ingresso diário) e €39,00 (passe para os quatro dias) - os recenseados do concelho de Almada e os maiores de 65 anos têm descontos têm descontos especiais.





Consulte abaixo o cartaz musical completo.





Artistas Confirmados:





Dia 15 de agosto

Anselmo Ralph, Benjamim, D.A.M.A, David Carreira, Flak, Kyaku Kyadaff com Rui Orlando, Leo Príncipe, Halison Paixão e Twenty Fingers, Linda Martini, Matias Damásio, Rich & Mendes, Mayra Andrade, Mary N.

Dia 16 de agosto

Seu Jorge, Mariza, Carlão, Luís Represas, Luísa Sobral, Fred, I Love Baile Funk, Dany Silva, Jafumega, Diana Lima, The Happy Mess, Lookalike.





Dia 17 de agosto

Ludmilla, Gabriel o Pensador, Karetus, Richie Campbell, Boss AC, Capitão Fausto, Força Suprema (Don G, Prodígio, NGA), RIOT DJ Set, Supa Squad, Mishlawi, Plutonio, Truekey.





Dia 18 de agosto

Dia para os mais pequenos!





Mais informações: Grupo Chiado Tel. +351 212 495 892 E-mail: geral@grupochiado.com grupochiado.com

Como já é hábito, o festival, este ano organizado pela Câmara Municipal de Almada, com produção do Grupo Chiado, recebe outras atividades além da música: comédia, dança e surf também fazem parte do cartaz, e mantém-se o último dia dedicado à música para o público infantil.