Sintra: as mais belas paisagens e monumentos estão de volta

O património gerido pela Parques de Sintra já reabriu ao público, sendo novamente possível visitar alguns dos mais emblemáticos parques e monumentos de Sintra, como os Palácios Nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, o Castelo dos Mouros e o Parque e Palácio de Monserrate. A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada no Palácio de Queluz e com apresentações públicas em Belém, também já retomou a sua atividade.Este regresso à operação foi acompanhado pela implementação de novas medidas de segurança sanitária, com destaque para o uso de máscara e a regulação das entradas de visitantes nos espaços interiores. A Parques de Sintra obteve, ainda, o selo "Clean & Safe" atribuído pelo Turismo de Portugal, que garante a aplicação de procedimentos sanitários seguros. Esta reabertura foi acompanhada por novas ofertas dirigidas não apenas aos visitantes, mas também ao público em geral.O Palácio Nacional de Sintra passou a dispor de uma cafetaria de acesso livre integrada nos jardins, que podem agora ser visitados de forma gratuita, e a cafetaria e esplanada do Palácio Nacional de Queluz está agora acessível a todos, e não exclusivamente aos portadores de bilhete para visita ao monumento. A oferta de experiências da Parques de Sintra está também especialmente focada nas atividades ao ar livre, tirando partido dos mais de mil hectares de espaços verdes sob gestão desta empresa, que incluem parques e jardins históricos e zonas florestais com elevado valor natural. Neles, é possível fazer passeios a cavalo, percorrer o parque da Pena em charrete, aprofundar conhecimentos sobre a fauna e a flora da Serra de Sintra, fazer piqueniques em família ou até visitar a Reserva de Burros.

A Parques de Sintra-Monte da Lua é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada no ano 2000, com o objetivo de reunir as instituições com responsabilidade na salvaguarda e valorização da Paisagem Cultural de Sintra, classificada pela UNESCO, em 1995, como Património Mundial.



O modelo de gestão criado para a Parques de Sintra é pioneiro, na medida em que a empresa não recorre ao Orçamento do Estado, sendo a recuperação e manutenção dos valores patrimoniais que gere asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e cedência de espaços para eventos. A sustentabilidade da empresa é, assim, fundamentada na capacidade do próprio património para gerar receitas, que são depois reinvestidas no próprio património.



A aplicação desta fórmula de gestão tem merecido à Parques de Sintra numerosas distinções nacionais e internacionais, de que se destaca o prestigiado World Travel Award para Melhor Empresa do Mundo em Conservação com que a empresa é anualmente premiada desde 2013, sendo detentora do 7º WTA consecutivo nesta categoria.

Mais informações www.parquesdesintra.pt