marca arranque de 37 dias de sonhos para serem vividos com magia da quadra natalícia
Portimão
volta a celebrar a próxima quadra festiva com uma edição mais abrangente e
renovada do evento “Um Sonho de Natal”, entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, e
que se inicia com a tradicional chegada do Pai Natal e a inauguração da
iluminação.
Com
novos eixos festivos junto ao Rio Arade e uma reorganização dos seus principais
núcleos temáticos, vão ser 37 dias consecutivos em que a cidade se transforma
num palco encantado de cor, brilho e animação, convidando famílias, residentes
e visitantes a viver experiências únicas em vários espaços emblemáticos.
Desfile
e inaugurações são destaque no dia 1 de dezembro
O
primeiro dia de dezembro é, portanto, a data escolhida para o arranque oficial
de um variado programa de animação, com a aguardada chegada do Pai Natal, no
dia 1, no Largo da Antiga Lota. A começar as festividades, às 16h30, terá lugar
o momento musical “Sons de Natal no Arade”, por Gonçalo Rosa, que atua a bordo
de um barco no Rio Arade.
Segue-se,
às 16h50, a chegada do “Mestre de Cerimónias” e, às 17h00, a chegada do Pai
Natal, acompanhado por duas bandas de música. Este desfile, que será animado
também pelas mascotes, marca o início do “Sonho de Natal”.
Nesta
zona da cidade, o primeiro núcleo a ser inaugurado será a Fábrica do Pai Natal,
a que se segue a abertura do Palco de Natal com um espetáculo circense. Às
17h35, decorrerá ainda a inauguração do Mercadinho de Natal, na área adjacente
à Antiga Lota.
A
animação segue caminho pela Praça Manuel Teixeira Gomes, pelo Jardim 1º de
Dezembro, Rua Direita, Rua Vasco da Gama, Praça da República, local onde serão
inauguradas as “Luzes de Natal”, às 17h50.
Pai Natal assinala início da época natalícia
O Pai Natal segue depois para o Largo da Mó, onde será inaugurado o Presépio, para regressar de novo à Alameda, às 18h10, para a cerimónia de inauguração da Pista de Gelo, Casa do Pai Natal e do “Natal à Janela”, com “Mélanie Trio”, iniciativa que decorre a partir da Igreja do Colégio.
Um dos
pontos fortes dos núcleos do evento “Um Sonho de Natal” vai estar instalado
nesta praça central da cidade. É a nova árvore de Natal gigante, com cerca de
22 metros e mais de 45 mil pontos de luz LED, que promete ser um dos pontos
mais fotografados desta quadra. A par deste elemento, a iluminação promete ser
um dos atrativos, estendendo-se, este ano, a cerca de 50 locais do concelho.
Animação
à beira do Rio Arade é novidade
Estes
símbolos das festividades natalícias são apenas uma das novidades desta edição,
pois outros dos destaques em 2025 é a criação dos novos eixos festivos à
beira-rio, que serão os primeiros a ser inaugurados no dia 1 de dezembro.
Neste
âmbito, o Largo da Antiga Lota passa a concentrar três dos espaços mais
procurados por miúdos e graúdos. Isto porque, o Mercadinho de Natal, a renovada
Fábrica do Pai Natal e o Palco de Natal serão instalados junto ao rio, numa
aposta que cria um ambiente especialmente acolhedor.
Por
sua vez, a Casa do Pai Natal e a Pista de Gelo são colocadas na Praça da
República, reforçando este espaço como polo central das celebrações. Já a Praça
Manuel Teixeira Gomes surge, por sua vez, totalmente decorada e preparada para
acolher registos fotográficos e momentos de convívio em família, enquanto o
tradicional Presépio em tamanho real continua localizado no Largo da Mó.
Representa um dos núcleos mais emblemáticos e acarinhados pela população que se
mantém no coração do comércio local.
A
ligação entre todos estes núcleos distribuídos pela cidade será assegurada pelo
divertido Comboio de Natal, uma atração muito procurada que circulará entre a
Alameda e a zona baixa da cidade, proporcionando uma viagem imersiva na
atmosfera natalícia.
É
precisamente na zona baixa da cidade, à beira-rio que decorrem os habituais
espetáculos que mostram o talento de artistas locais e regionais.
Artistas
locais apresentam muitas propostas para 37 dias
O
Palco de Natal, instalado numa tenda climatizada no Largo da Antiga Lota,
contará com atuações diárias até 23 de dezembro, sempre às 19h00.
A sua
programação, composta por cerca de quinhentos artistas, dos quais
aproximadamente 80% são naturais ou residentes em Portimão, reúne musicais,
artes circenses, poesia, teatro, magia, fantoches, dança e concertos,
valorizando de forma especial o talento da comunidade portimonense.
No edifício da Antiga Lota e área adjacente vai ser instalado outro dos núcleos que merece destaque nesta edição. É a Fábrica do Pai Natal, que contará este ano com o novo Recreio de Natal, incluindo um percurso de arborismo indoor e zonas de diversão adaptadas a várias idades.
Oficinas
criativas, Hora do Conto, confeção de bolachas e técnicas de embrulho são
algumas das muitas sugestões que completam a oferta educativa e interativa
deste espaço ao longo destes dias.
Quadra
natalícia inspira festas nas freguesias
O
Natal não se esgota, contudo, nestes núcleos de diversão, havendo animação,
através de desfiles temáticos, nos principais pontos da cidade e das freguesias
de Alvor e Mexilhoeira Grande, aos sábados e feriados de dezembro.
Aliás,
as freguesias não se esqueceram da magia desta quadra natalícia e apresentam
também programação própria, onde ganham destaque a VI Feira de Natal de Alvor,
nos dias 13 e 14 de dezembro, e o evento Natal na Vila, que tem vindo a ser
impulsionado pela sua vertente solidária e que anima a Mexilhoeira Grande entre
os dias 5 e 7 de dezembro.
Em
Portimão há, em acréscimo, outras propostas de atividades culturais no Museu de
Portimão e no TEMPO. São exemplos, a iniciativa “Mar me Quer Inverno”, que
destaca “A Festa de Natal”, com Mickey e Amigos, no dia 12, às 18h30, ou “Os
monstros das Emoções”, no dia 13, no mesmo horário.
As
músicas da época serão também a base do Concerto de Natal protagonizado pela
Barlavento Ensemble, no Museu de Portimão, no dia 14 de dezembro, às 16h00 e às
18h00, ou do “Natal Sinfónico”, com a Orquestra do Algarve, no TEMPO, no dia 20
de dezembro, às 21h00.
Campanha "No Natal,
Compre Local" incentiva compras no Comércio do Centro
A par destas festividades da
quadra, que remetem para uma época de magia e solidariedade, o Município
lançou, em paralelo, a campanha “No Natal, Compre Local”, integrada na Marca
Comércio do Centro Portimão, que decorre de 1 a 31 de dezembro.
São disponibilizados 30.000 euros em vales de compras para incentivar a economia local. Os vouchers, de 25€, 50€ e 100€, serão sorteados quinzenalmente e poderão ser utilizados até 31 de janeiro de 2026 nas lojas aderentes. A campanha “No Natal, compre Local” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Portimão, que resulta de uma parceria com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, APCS – Associação Portimonense de Comércio e Serviços e ATP – Associação de Turismo de Portimão, com o objetivo de estimular e dinamizar o comércio local do concelho.
O
evento “Um Sonho de Natal” é pensado para animar a cidade nesta quadra e
estimular as mais diversas zonas da cidade, atraindo residentes e visitantes.
Com uma oferta diversificada, pensada para todas as idades e distribuída por
vários pontos estratégicos da cidade, Portimão volta a afirmar-se, desta forma,
como destino de referência nesta quadra. Toda a programação detalhada pode ser
consultada em portimaosonhodenatal.pt.
