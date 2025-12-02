Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Portimão volta a celebrar a próxima quadra festiva com uma edição mais abrangente e renovada do evento “Um Sonho de Natal”, entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, e que se inicia com a tradicional chegada do Pai Natal e a inauguração da iluminação.

Com novos eixos festivos junto ao Rio Arade e uma reorganização dos seus principais núcleos temáticos, vão ser 37 dias consecutivos em que a cidade se transforma num palco encantado de cor, brilho e animação, convidando famílias, residentes e visitantes a viver experiências únicas em vários espaços emblemáticos.

Desfile e inaugurações são destaque no dia 1 de dezembro

O primeiro dia de dezembro é, portanto, a data escolhida para o arranque oficial de um variado programa de animação, com a aguardada chegada do Pai Natal, no dia 1, no Largo da Antiga Lota. A começar as festividades, às 16h30, terá lugar o momento musical “Sons de Natal no Arade”, por Gonçalo Rosa, que atua a bordo de um barco no Rio Arade.

Segue-se, às 16h50, a chegada do “Mestre de Cerimónias” e, às 17h00, a chegada do Pai Natal, acompanhado por duas bandas de música. Este desfile, que será animado também pelas mascotes, marca o início do “Sonho de Natal”.

Nesta zona da cidade, o primeiro núcleo a ser inaugurado será a Fábrica do Pai Natal, a que se segue a abertura do Palco de Natal com um espetáculo circense. Às 17h35, decorrerá ainda a inauguração do Mercadinho de Natal, na área adjacente à Antiga Lota.

A animação segue caminho pela Praça Manuel Teixeira Gomes, pelo Jardim 1º de Dezembro, Rua Direita, Rua Vasco da Gama, Praça da República, local onde serão inauguradas as “Luzes de Natal”, às 17h50.



Pai Natal assinala início da época natalícia

O Pai Natal segue depois para o Largo da Mó, onde será inaugurado o Presépio, para regressar de novo à Alameda, às 18h10, para a cerimónia de inauguração da Pista de Gelo, Casa do Pai Natal e do “Natal à Janela”, com “Mélanie Trio”, iniciativa que decorre a partir da Igreja do Colégio.

Um dos pontos fortes dos núcleos do evento “Um Sonho de Natal” vai estar instalado nesta praça central da cidade. É a nova árvore de Natal gigante, com cerca de 22 metros e mais de 45 mil pontos de luz LED, que promete ser um dos pontos mais fotografados desta quadra. A par deste elemento, a iluminação promete ser um dos atrativos, estendendo-se, este ano, a cerca de 50 locais do concelho.

Animação à beira do Rio Arade é novidade

Estes símbolos das festividades natalícias são apenas uma das novidades desta edição, pois outros dos destaques em 2025 é a criação dos novos eixos festivos à beira-rio, que serão os primeiros a ser inaugurados no dia 1 de dezembro.

Neste âmbito, o Largo da Antiga Lota passa a concentrar três dos espaços mais procurados por miúdos e graúdos. Isto porque, o Mercadinho de Natal, a renovada Fábrica do Pai Natal e o Palco de Natal serão instalados junto ao rio, numa aposta que cria um ambiente especialmente acolhedor.

Por sua vez, a Casa do Pai Natal e a Pista de Gelo são colocadas na Praça da República, reforçando este espaço como polo central das celebrações. Já a Praça Manuel Teixeira Gomes surge, por sua vez, totalmente decorada e preparada para acolher registos fotográficos e momentos de convívio em família, enquanto o tradicional Presépio em tamanho real continua localizado no Largo da Mó. Representa um dos núcleos mais emblemáticos e acarinhados pela população que se mantém no coração do comércio local.

A ligação entre todos estes núcleos distribuídos pela cidade será assegurada pelo divertido Comboio de Natal, uma atração muito procurada que circulará entre a Alameda e a zona baixa da cidade, proporcionando uma viagem imersiva na atmosfera natalícia.

É precisamente na zona baixa da cidade, à beira-rio que decorrem os habituais espetáculos que mostram o talento de artistas locais e regionais.

Artistas locais apresentam muitas propostas para 37 dias

O Palco de Natal, instalado numa tenda climatizada no Largo da Antiga Lota, contará com atuações diárias até 23 de dezembro, sempre às 19h00.

A sua programação, composta por cerca de quinhentos artistas, dos quais aproximadamente 80% são naturais ou residentes em Portimão, reúne musicais, artes circenses, poesia, teatro, magia, fantoches, dança e concertos, valorizando de forma especial o talento da comunidade portimonense.

No edifício da Antiga Lota e área adjacente vai ser instalado outro dos núcleos que merece destaque nesta edição. É a Fábrica do Pai Natal, que contará este ano com o novo Recreio de Natal, incluindo um percurso de arborismo indoor e zonas de diversão adaptadas a várias idades.

Oficinas criativas, Hora do Conto, confeção de bolachas e técnicas de embrulho são algumas das muitas sugestões que completam a oferta educativa e interativa deste espaço ao longo destes dias.

Quadra natalícia inspira festas nas freguesias

O Natal não se esgota, contudo, nestes núcleos de diversão, havendo animação, através de desfiles temáticos, nos principais pontos da cidade e das freguesias de Alvor e Mexilhoeira Grande, aos sábados e feriados de dezembro.

Aliás, as freguesias não se esqueceram da magia desta quadra natalícia e apresentam também programação própria, onde ganham destaque a VI Feira de Natal de Alvor, nos dias 13 e 14 de dezembro, e o evento Natal na Vila, que tem vindo a ser impulsionado pela sua vertente solidária e que anima a Mexilhoeira Grande entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Em Portimão há, em acréscimo, outras propostas de atividades culturais no Museu de Portimão e no TEMPO. São exemplos, a iniciativa “Mar me Quer Inverno”, que destaca “A Festa de Natal”, com Mickey e Amigos, no dia 12, às 18h30, ou “Os monstros das Emoções”, no dia 13, no mesmo horário.

As músicas da época serão também a base do Concerto de Natal protagonizado pela Barlavento Ensemble, no Museu de Portimão, no dia 14 de dezembro, às 16h00 e às 18h00, ou do “Natal Sinfónico”, com a Orquestra do Algarve, no TEMPO, no dia 20 de dezembro, às 21h00.

Campanha "No Natal, Compre Local" incentiva compras no Comércio do Centro

A par destas festividades da quadra, que remetem para uma época de magia e solidariedade, o Município lançou, em paralelo, a campanha “No Natal, Compre Local”, integrada na Marca Comércio do Centro Portimão, que decorre de 1 a 31 de dezembro.

São disponibilizados 30.000 euros em vales de compras para incentivar a economia local. Os vouchers, de 25€, 50€ e 100€, serão sorteados quinzenalmente e poderão ser utilizados até 31 de janeiro de 2026 nas lojas aderentes. A campanha “No Natal, compre Local” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Portimão, que resulta de uma parceria com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, APCS – Associação Portimonense de Comércio e Serviços e ATP – Associação de Turismo de Portimão, com o objetivo de estimular e dinamizar o comércio local do concelho.

O evento “Um Sonho de Natal” é pensado para animar a cidade nesta quadra e estimular as mais diversas zonas da cidade, atraindo residentes e visitantes. Com uma oferta diversificada, pensada para todas as idades e distribuída por vários pontos estratégicos da cidade, Portimão volta a afirmar-se, desta forma, como destino de referência nesta quadra. Toda a programação detalhada pode ser consultada em portimaosonhodenatal.pt.