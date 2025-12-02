Menus Especiais de Natal no Local – Your Healthy Kitchen

A
época festiva já chegou e com ela, a vontade de juntar à mesa as melhores
companhias com os melhores sabores. Para um Natal leve e equilibrado, o Local –
Your Healthy Kitchen apresenta os seus menus especiais para celebrações
conscientes e ao mesmo tempo deliciosas, sempre com opções para todas as
escolhas alimentares. A já habitual criatividade do Local ganha ainda mais
destaque nos Menus de Grupo, disponíveis para almoços e jantares de Natal, com
tudo incluído, nos restaurantes de Alvalade, Santos, Avenida e Cascais.
Também
em Santos, e para jantares de grandes grupos (mínimo de 20 pessoas), o Local
oferece ainda uma sala exclusiva pensada para uma experiência mais reservada.
Seja
para celebrar à mesa com amigos, familiares ou colegas de trabalho, o Menus de
Grupo de Natal, compostos por entrada (a partilhar), prato principal, sobremesa
e bebida, prometem fazer as delícias de todos e apresentam alguns dos clássicos
do Local, de que são exemplos a cremosa Lasanha de Abóbora Manteiga, o Frango
Cajun ou os Pokes Luau ou Tofu. Para os mais gulosos, o Brownie com Caramelo
Salgado de Tahini, o Banoffe ou um surpreendente Blue Coconut Detox Chia são o
final perfeito de uma refeição festiva em excelente companhia!
O
Local, alinhado com as necessidades e diferentes preferências do cliente,
apresenta também a opção em formato Buffet, com uma grande diversidade de
escolha e para um ambiente mais descontraído. Com sugestões variadas entre
Sopas Quentes tradicionais ou mais originais como a de Cenoura com um toque de
Caril, Entradas que variam entre um fresco Tártaro de Atum ou uma Trilogia de
Cogumelos com Puré de Batata Doce Laranja, Saladas e Acompanhamentos, Pratos
Quentes de Peixe onde o Bacalhau é rei numa deliciosa versão com Crosta de
Broa, ou de Carne em que o Pato Asiático promete ser um dos favoritos. Os
pratos Plant Based não podiam faltar e claro, nas Sobremesas encontram-se
também algumas das mais tradicionais da época como o Tronco de Natal ou as
Cookies Gingerbread.
Desde
as propostas gastronómicas variadas e equilibradas, o ambiente descontraído, um
serviço cuidado e localizações super centrais, o Local apresenta-se como o
destino favorito para um almoço ou jantar de Natal.
Reservas
para grupos de 1 a 23 de dezembro, mediante disponibilidade.
Mais
informações / Reservas: info@localkitchen.pt
