Menus Especiais de Natal no Local – Your Healthy Kitchen

A época festiva já chegou e com ela, a vontade de juntar à mesa as melhores companhias com os melhores sabores. Para um Natal leve e equilibrado, o Local – Your Healthy Kitchen apresenta os seus menus especiais para celebrações conscientes e ao mesmo tempo deliciosas, sempre com opções para todas as escolhas alimentares. A já habitual criatividade do Local ganha ainda mais destaque nos Menus de Grupo, disponíveis para almoços e jantares de Natal, com tudo incluído, nos restaurantes de Alvalade, Santos, Avenida e Cascais.

Também em Santos, e para jantares de grandes grupos (mínimo de 20 pessoas), o Local oferece ainda uma sala exclusiva pensada para uma experiência mais reservada.

Seja para celebrar à mesa com amigos, familiares ou colegas de trabalho, o Menus de Grupo de Natal, compostos por entrada (a partilhar), prato principal, sobremesa e bebida, prometem fazer as delícias de todos e apresentam alguns dos clássicos do Local, de que são exemplos a cremosa Lasanha de Abóbora Manteiga, o Frango Cajun ou os Pokes Luau ou Tofu. Para os mais gulosos, o Brownie com Caramelo Salgado de Tahini, o Banoffe ou um surpreendente Blue Coconut Detox Chia são o final perfeito de uma refeição festiva em excelente companhia!

O Local, alinhado com as necessidades e diferentes preferências do cliente, apresenta também a opção em formato Buffet, com uma grande diversidade de escolha e para um ambiente mais descontraído. Com sugestões variadas entre Sopas Quentes tradicionais ou mais originais como a de Cenoura com um toque de Caril, Entradas que variam entre um fresco Tártaro de Atum ou uma Trilogia de Cogumelos com Puré de Batata Doce Laranja, Saladas e Acompanhamentos, Pratos Quentes de Peixe onde o Bacalhau é rei numa deliciosa versão com Crosta de Broa, ou de Carne em que o Pato Asiático promete ser um dos favoritos. Os pratos Plant Based não podiam faltar e claro, nas Sobremesas encontram-se também algumas das mais tradicionais da época como o Tronco de Natal ou as Cookies Gingerbread.

Desde as propostas gastronómicas variadas e equilibradas, o ambiente descontraído, um serviço cuidado e localizações super centrais, o Local apresenta-se como o destino favorito para um almoço ou jantar de Natal.

Reservas para grupos de 1 a 23 de dezembro, mediante disponibilidade.

Mais informações / Reservas: info@localkitchen.pt