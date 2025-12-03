CELEBRE O NATAL COM A NATURA

Na Natura já se vive o espirito Natalício, com uma excelente oferta à sua comunidade: a campanha Leve 3 Pague 2. Esta é a melhor oportunidade para, num só lugar encontrar os presentes mais originais, seja para a família, amigos ou o amigo secreto. Prepare-se para um Natal inesquecível, repleto de boas memórias e de presentes escolhidos com o coração! De 01 a 12 de dezembro, nas lojas físicas e online, na aquisição de 2 peças, receba mais uma grátis! A Natura oferece o artigo de menor valor, sendo esta campanha não acumulável com outras existentes ou outras promoções.

Entre artigos de moda e acessórios, decoração, e os já famosos gifts, não faltam opções para surpreender os mais próximos e também para escolher para si um presente bem merecido.

Para os amantes de moda, não faltam propostas para aquecer os dias festivos, desde confortáveis ponchos, casacos elegantes, camisolas aconchegantes ou vestidos compridos ou curtos. Com os mais variados tons e padrões, perfeitos para a época e para a noite de consoada, passada no conforto do lar ou numa viagem em família ou com amigos. O conforto e a elegância em forma de presente!

Os acessórios fazem parte da wish-list de quem gosta de acompanhar as tendências e também aqui a Natura apresenta as mais variadas opções: começando por brincos e ganchos muitos especiais para quem não dispensa um toque natalício no seu look, a ténis tendência com pelo no exterior, botas confortáveis e quentes, gorros, boinas, e golas em materiais perfeitos para os mais friorentos, tudo exemplos de presentes indispensáveis para complementar qualquer estilo!

Para os que não dispensam o conforto, a originalidade marca presença na coleção de homewear com camisolas, pantufas e pijamas confortáveis e quentes, com motivos natalícios que vão ajudar a manter bem aceso o espírito da época!

A linha de aromas da Natura é já um clássico e para os fãs de ambientes perfumados, a coleção apresenta uma vasta coleção de difusores, saquinhos ambientadores, óleos e incensos, tudo com os aromas mais delicados, alguns a remeterem especialmente para os mais tradicionais da época, como a canela.

Os gifts da Natura são já presença assídua debaixo de todas as árvores de Natal e este ano, o difícil vai ser mesmo escolher. Repleta de soluções perfeitas e originais para todos, aqui vai encontrar os presentes para a família e amigos. Desde os mais divertidos, aos mais gulosos, aos amantes de animais, aos mais românticos, aqui estão os presentes para todos. Relaxantes almofadas de cerejas, canecas, copos e jogos, mealheiros, encantadoras molduras, porta-moedas, ou até colunas de música para ajudar a animar os melhores momentos são apenas alguns dos exemplos.

Com a campanha Leve 3 Pague 2, a Natura abraça o espírito natalício. Sempre consigo!

Sobre a NATURA

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 57 lojas no país.