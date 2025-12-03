CELEBRE O NATAL COM A NATURA

Presentes para todos com a campanha Leve 3 Pague 2
Na Natura já se vive o espirito Natalício, com uma
excelente oferta à sua comunidade: a campanha Leve 3 Pague 2. Esta é a melhor
oportunidade para, num só lugar encontrar os presentes mais originais, seja
para a família, amigos ou o amigo secreto. Prepare-se para um Natal
inesquecível, repleto de boas memórias e de presentes escolhidos com o coração!
De 01 a 12 de dezembro, nas lojas físicas e online, na aquisição de 2 peças,
receba mais uma grátis! A Natura oferece o artigo de menor valor, sendo esta campanha
não acumulável com outras existentes ou outras promoções.
Entre artigos de moda e acessórios, decoração, e os já
famosos gifts, não faltam opções para surpreender os mais próximos e também
para escolher para si um presente bem merecido.
Para os amantes de moda, não faltam propostas para
aquecer os dias festivos, desde confortáveis ponchos, casacos elegantes,
camisolas aconchegantes ou vestidos compridos ou curtos. Com os mais variados
tons e padrões, perfeitos para a época e para a noite de consoada, passada no
conforto do lar ou numa viagem em família ou com amigos. O conforto e a
elegância em forma de presente!
Os acessórios fazem parte da wish-list de quem
gosta de acompanhar as tendências e também aqui a Natura apresenta as mais
variadas opções: começando por brincos e ganchos muitos especiais para quem não
dispensa um toque natalício no seu look, a ténis tendência com pelo no
exterior, botas confortáveis e quentes, gorros, boinas, e golas em materiais
perfeitos para os mais friorentos, tudo exemplos de presentes indispensáveis
para complementar qualquer estilo!
Para os que não dispensam o conforto, a originalidade
marca presença na coleção de homewear com camisolas, pantufas e pijamas
confortáveis e quentes, com motivos natalícios que vão ajudar a manter bem
aceso o espírito da época!
A linha de aromas da Natura é já um clássico e para os
fãs de ambientes perfumados, a coleção apresenta uma vasta coleção de
difusores, saquinhos ambientadores, óleos e incensos, tudo com os aromas mais
delicados, alguns a remeterem especialmente para os mais tradicionais da época,
como a canela.
Os gifts da Natura são já presença assídua debaixo de
todas as árvores de Natal e este ano, o difícil vai ser mesmo escolher. Repleta
de soluções perfeitas e originais para todos, aqui vai encontrar os presentes
para a família e amigos. Desde os mais divertidos, aos mais gulosos, aos
amantes de animais, aos mais românticos, aqui estão os presentes para todos.
Relaxantes almofadas de cerejas, canecas, copos e jogos, mealheiros,
encantadoras molduras, porta-moedas, ou até colunas de música para ajudar a
animar os melhores momentos são apenas alguns dos exemplos.
Com a campanha Leve 3 Pague 2, a Natura abraça o
espírito natalício. Sempre consigo!
Sobre a NATURA
A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que
transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e
preocupação ambiental e filantrópica.
A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela
mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e
com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de
57 lojas no país.
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.
As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome