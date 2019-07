I-CULT leva shows para Portugal – Porto na Casa da Música

COLADERA SEXTA-FEIRA dia 12 pelas 22H se apresentará desta vez num encontro musical entre os músicos Vitor Santana, João Pires, Marco Suzano e o contrabaixista Francesco Valente. Se identificarão mundos musicais que homenageiam os ritmos lusófonos e têm na língua de expressão portuguesa a matriz deste trabalho. João Pires traz a sua composição, a guitarra ibérica e a vertente africana trazida dos anos em que viveu em Cabo Verde. Vitor Santana acrescenta sua voz e seu violão popular brasileiro, a influência latina e sua ligação profunda com Cuba. Marcos Suzano completa o trio com a melhor herança dos batuques de matriz africana, em mais de dez instrumentos de percussão originários de três continentes onde se fala o português. Os mundos do Brasil e de Portugal se fundem num diálogo baseado em violões, percussões e vozes, trazendo um ambiente sonoro rico em mesclas e mestiçagem. Ouvem-se ecos de África, do candomblé, do fado e do flamenco, do samba, da rumba e do mambo, um português com sotaques diferentes, a eletrônica nascida do acústico de Suzano. Tudo isso da maneira mais crua, direta e autoral. O I-CULT os desembarca no Porto e em seguida estarão em digressão onde passarão também pelo icónico Montreux Jazz Festival.SÁBADO dia 13 pelas 22H será a apresentação de LUEDJI LUNA premiada cantora, compositora e filha de ativistas políticos negros. Esta voz promissora de Salvador da Bahia é portadora de esperança, especialmente para as mulheres negras. Luedji Luna dá voz às suas preocupações e aborda experiências pessoais e queixas políticas, abraçando as suas mensagens com harmonias frequentemente descontraídas e leves, com ecos de samba de roda, afoxé e toques de jazz cubano com influências da MPB e da música de terreiro. Reconhecida pela diversidade e pelas parcerias criativas com músicos da nova cena musical do Brasil recentemente colaborou com a moçambicana Lenna Bahule para o projeto #SOMOSMOÇAMBIQUE em que numa noite reuniu mais de 50 artistas brasileiros a arrecadou fundos para a Cruz Vermelha. Luedji Luna é de uma beleza singular, intensa e intimista. Com o álbum Um Corpo no Mundo (2017) a artista apresenta uma obra construída sobre vivências pessoais, transitando por temas espinhosos com voz leve e uma mistura de ritmos ora dançantes, ora contemplativos.?I-CULT é um Festival de Música Internacional Itinerante que incluirá também outras Indústrias Criativas dos e regiões que também falam português. Com foco na Importação & Exportação de produtos artísticos foca em desenvolver e dar visibilidade à multiculturalidade artística e partilhada proveniente destes países.Promovido pela CONNECTING DOTS desde 2015, tem vindo a desenvolver a sua identidade e importância cultural com o objetivo de impulsionar as relações culturais.Em 2018 passou por Porto, Lisboa, em Portugal e São Paulo no Brasil. Na edição de junho de 2019 no Brasil, o I-CULT viajou por ?São Paulo, Porto Alegre e Brasília? nos ?dias 13, 14 e 15 de junho? com Mário Laginha, Hamilton de Holanda, Anna Setton e Lenna Bahule."A música e´ a principal indústria criativa impulsionadora de negócios e de relações culturais", afirma ?Anabela Cunha, fundadora da CONNECTING DOTS.#ICULT e #ICULT2019Serviço I-CULT 2019I - CULT 2019 | JULHO | Casa da Música |Esplanada - Entrada Livre | 22H11 | Silibrina ·12 | Coladera ·13 | Luedji Luna ·WEBSITE: I-CULT.COM FACEBOOK | ICULT INSTAGRAM | bit.ly/ICULTinstagram TWITTER | bit.ly/CNTDOTStwitter SPOTIFY | bit.ly/ICULT_BRAspotify