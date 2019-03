Continente assegura que 100% das suas embalagens serão reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis

A medida representará o fim de todo o plástico desnecessário e passível de eliminação nas embalagens dos produtos da retalhista alimentar e é uma das seis metas anunciadas pelo Continente no que respeita ao consumo responsável de plástico:





Até 2025, as embalagens de Marca Própria Continente deverão ser 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis;





Todos os produtos e embalagens de materiais plásticos considerados problemáticos ou desnecessários serão eliminados, como é o caso das caixas de plástico dos cotonetes Continente ou da louça utilizada nas Cafetarias;





Serão privilegiados os modelos de reutilização de produtos / embalagens no âmbito da sua atividade comercial, como é o caso da disponibilização de sacos reutilizáveis;





Será aumentada a incorporação de matéria reciclada nas novas embalagens, seguindo a lógica de medidas já implementadas, como: os sacos de plástico produzidos com 80% de material reciclado e 100% recicláveis e as cuvetes das secções de talho e pastelaria/padaria do Continente que incorporam 50% de PET reciclado;





Serão incentivados os projetos de inovação que tenham por objetivos o desenvolvimento de materiais alternativos mais sustentáveis (que não utilizem recursos naturais produtivos) ou a redução de materiais de origem fóssil, como é o caso da recente parceria estabelecida com a Universidade do Minho para a eliminação total dos microplásticos nos produtos da marca Continente;





Serão intensificadas as ações de informação e sensibilização junto dos consumidores e sociedade civil.





O Continente tem vindo a implementar diversas medidas sobre o uso responsável de plástico, ao nível da Marca Própria, da logística, dos fornecedores, do apoio à inovação (nomeadamente através de parcerias estabelecidas com universidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos de investigação) e também ao nível da sensibilização junto dos consumidores. Como resultado das iniciativas já implementadas, o Continente prevê uma redução apenas em 2019 de mais de 2 mil de toneladas de plástico, que resulta do conjunto de iniciativas implementadas que visam a redução do impacto ecológico dos negócios das suas insígnias, nomeadamente:





A substituição na íntegra dos sacos de plástico do Continente e Continente Online por novos sacos fabricados com 80% de material reciclado e 100% recicláveis - o que representa uma poupança anual de 1 295 toneladas de material virgem;





A utilização de matéria reciclada em embalagens próprias, nomeadamente através da incorporação de mais de 50% de plástico reciclado nas embalagens de pastelaria e nas cuvetes de carne – o que representa uma poupança anual de 446 toneladas de plástico;





A redução de 30% a 50% na quantidade de plástico utilizado nas operações internas – o que representa uma poupança anual de 72 toneladas de plástico;





A eliminação total de plásticos da operação das cafetarias e Take Away, materializada através da substituição de talheres plásticos por opções em madeira, e a eliminação das palhinhas plásticas, dos pratos e dos copos plásticos – um conjunto de medidas que, no total, resulta numa poupança anual de 39 toneladas de plástico;





A remoção do material plástico dos cotonetes Continente, que resulta numa poupança anual de 20,8 toneladas de plástico;





A redução de cerca de 72% de plástico nas embalagens de pilhas BOOST, que corresponde a uma poupança de 6 toneladas de plástico;





Pioneiros na retirada do cincho dos Queijos Frescos Continente, que corresponde a uma poupança de 11 toneladas de plástico;





A redução da gramagem do plástico das garrafas de água Continente 22 cl e 50cl, que corresponde a uma poupança 83 toneladas de plástico.





Estas medidas, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas para 2030(*), bem como com as apostas Europeias e Nacionais rumo a uma Economia Circular, inserem-se no âmbito do "Compromisso Plástico Responsável", que visa encontrar soluções alternativas e economicamente viáveis à utilização de plástico de origem fóssil, com particular incidência em produtos de utilização única, privilegiando modelos de substituição por outros materiais, de reutilização, de redução de material, de incorporação de materiais reciclados, ou de eliminação da utilização de matérias plásticos mais problemáticos ou desnecessários nos produtos/embalagens de Marca Própria das suas várias insígnias.





Isabel Barros, Administradora da Sonae MC e Presidente do Grupo Consultivo de Sustentabilidade da Sonae, afirma: "Desde cedo, e apostando no eco-design, o Continente assumiu uma posição dianteira na luta contra o uso e consumo excessivo de plásticos, assente em três eixos estratégicos: atuar, envolver, influenciar. A nossa "Estratégia e Compromissos para o Uso Responsável de Plásticos" está perfeitamente alinhada com a nossa Política de Ambiente e reflete o empenho do Continente no desenvolvimento de alternativas que contribuam para a otimização e minimização da utilização de plástico, que é um dos desafios mais prementes dos nossos tempos."





Na sequência das metas definidas pela UE através da sua "Estratégia Europeia sobre Plásticos", o Continente antecipa assim em 5 anos a meta europeia que aponta para que todas as embalagens sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis em 2030.













Para saber mais sobre o "Compromisso para o Uso Responsável de Plásticos" do Continente visite: missao.continente.pt

