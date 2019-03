Passadiços do Penedo Furado já abertos ao público

O Presidente do Município de Vila de Rei, Ricardo Aires, afirma que, "a criação dos Passadiços do Penedo Furado vem reforçar as condições daquele que é um dos locais mais visitados do nosso Concelho. Com esta nova infraestrutura, o percurso entre a Praia Fluvial e as cascatas vai ser feito de um modo mais rápido, seguro e acessível, beneficiando os milhares de pessoas que anualmente visitam este espaço."





O Município de Vila de Rei encontra-se já a preparar uma extensão dos Passadiços, para que os mesmos possam, futuramente, chegar à zona dos restantes miradouros deste espaço. O objetivo é, a médio prazo, criar um percurso circular abrangendo toda a área envolvente ao Penedo Furado.





Com a conclusão destas obras, os Percursos Pedestres ‘Trilho das Bufareiras’, ‘Rota das Conheiras’, ‘Grande Rota da Prata e do Ouro’ e ‘Grande Rota do Zêzere’ ficam novamente disponíveis para serem percorridos.

Os Passadiços do Penedo Furado percorrem uma distância de 532 metros lineares e incluem uma ponte na parte final do percurso e plataformas para zonas de descanso, com bancos e miradouros. Os trabalhos de construção tiveram um prazo quatro meses e um custo de 90.484,00€.