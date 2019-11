Açores em Destaque na Condé Nast

O Terra Nostra Garden Hotel foi galardoado com o maior prémio da noite na cerimónia de entrega dos prémios Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2020, na categoria de "Readers’ Choice". Este foi o segundo ano consecutivo que o hotel recebeu esta honrosa distinção, sendo o único dos Açores a receber o galardão.

A revelação foi feita no dia 4 de novembro em Londres, no Reino Unido, onde haviam sido nomeados 9 hotéis portugueses. Apenas três saíram vencedores, tendo sido a distinção do Terra Nostra Garden Hotel "um prémio importantíssimo, o mais ambicioso, por isso é que o deixamos para o final (da cerimónia) ", explicou Charlotte Evans, da direção da Condé Nast Johansens.





Nomeado para os Condé Nast Awards for Excellence desde 2017 e com entrada na Condé Nast Johansens em 2016 como primeiro representante dos Açores, o Terra Nostra Garden Hotel junta este galardão ao recebido em 2017 como "Best countryside Hotel", e ao "Readers’ Choice" em 2019.





O mais antigo hotel dos Açores em funcionamento, é envolvido pelo Parque Terra Nostra, um ícone de São Miguel e dos Açores, que o torna um espaço mítico e uma referência de excelência turística. Prova disso, são os inúmeros prémios que tem vindo a ganhar desde a sua remodelação em 2013. O hotel está, portanto, cada vez mais presente no Olimpo do Turismo Mundial, posicionando-se ao lado das maiores referências da hotelaria mundial e levando o nome dos Açores mais além.