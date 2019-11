La Roche Posay presente no Congresso Europeu de Dermatologia

Pelo 24º ano consecutivo, La Roche-Posay esteve no Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), em Madrid, onde apresentou os resultados dos seus mais recentes estudos. As investigações debruçaram-se sobre alergias, numa investigação com mais de 11 mil participantes, um estudo sobre dor e dermatite atópica e uma avaliação da eficácia e tolerância da proteção solar em pessoas com tendência acneica.

Novas descobertas sobre a alergia





O estudo exclusivo de epidemiologia alérgica levado a cabo, em 2019, pela La Roche-Posay, conclui que há uma parte significativa da população adulta que afirma ter alergias; entre 65% e 82% viu o diagnóstico confirmado por profissionais de saúde. A investigação foi feita em cinco países: Brasil, China, França, Rússia e Estados Unidos.





A investigação conclui também que, independentemente do tipo de alergia – alimentar, respiratória ou cutânea – as reacções cutâneas são consequência para a maioria dos participantes. Estas reações variam entre prurido e sensação de repuxar, formigueiro, dormência, ardor e dor.





Sophie Seite, Diretora Científica, La Roche-Posay, defende que "os dermocosméticos bem formulados e eficazes podem proporcionar um benefício real" no combate a reações cutâneas.





Dermatite atópica e dor





Um estudo online feito a 5000 pessoas indica que 55% dos inquiridos tem dor associada à dermatite atópica. A informação sobre uma correlação é ainda limitada, mas traz novos dados importantes no tratamento da condição. Houve uma maior tendência dos doentes com dermatite atópica severa a consultarem um dermatologista (68,3% vs. 36,9% das pessoas sem dor cutânea) ou um clínico geral (98% vs. 92,9%).2





Exposição solar e acne





No Congresso da EADV, a La Roche-Posay destacou também a importância da protecção solar na gestão da acne. Embora a exposição solar possa melhorar o surgimento de acne a curto prazo, agrava os resultados globais. Um estudo feito com jovens adultos com tendência acneica, onde testou um protetor solar que combina protecção UV elevada e ingredientes ativos provou-se eficaz na redução de marcas e imperfeições, bem como da oleosidade da pele.





Quando os problemas de pele afetam a produtividade





A La Roche-Posay sublinha o impacto das condições cutâneas na qualidade de vida, nomeadamente na perda de produtividade. Um estudo desenvolvido pela marca sublinha a redução do absentismo laboral quando, perante uma pele com tendência acneica, se aposta numa boa rotina de cuidados.

Um outro estudo destaca que mais de metade das pessoas com alergias oculares se considera menos produtiva no trabalho durante episódios alérgicos e que 6% reportam baixas mé3dicas por alergia.





Sobre La Roche-Posay





Recomendada por 90 mil dermatologistas em todo o mundo, a missão de La Roche-Posay é oferecer uma vida melhor à pele sensível. Criada por um farmacêutico em 1975, a marca está presente em mais de 60 países. Proporciona uma gama única de cuidados de pele diários desenvolvidos para cada tipo de pele de modo a complementar os tratamentos dos seus pacientes e a promover boas práticas de cuidado da pele adaptadas a cada problema.





A marca desenvolve fórmulas com a sua água exclusiva rica em selénio, também usada no seu Centro Termal, o primeiro Centro Dermatológico na Europa, devido às suas propriedades antioxidantes e apaziguantes. Os produtos são desenvolvidos com recurso a uma patente de formulação rigorosa e a um número mínimo de ingredientes, sendo formulados em concentrações ótimas.