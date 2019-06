“Despacito” invade o parque da cidade no Porto

O maior artista da música latina do momento é o cabeça de cartaz do Festival da Comida Continente, que acontece no Parque da Cidade do Porto, nos próximos dias 6 e 7 de julho.

Foi com o tema "Despacito" que Luis Fonsi se tornou no artista com mais visualizações no Youtube do Mundo (mais de 6,2 biliões de views). "Despacito" detém ainda o recorde do número de semanas consecutivas no topo do Top 100 Billboard (16 semanas) e foi a primeira canção não inglesa a consegui-lo em mais de 20 anos.





Para além deste tema universal e multigeracional, sucessos musicais do artista como "Imposible" ou "Date la Vuelta" vão encher o palco principal com 50.000 pessoas no domingo, 7 de julho, pelas 19h30, para que possam acompanhar Luis Fonsi quando cantar "pasito a pasito, suave suavecito".









Este é o primeiro de grandes nomes que compõem o alinhamento musical da 3ª Edição do Festival da Comida Continente, o festival que faz da comida um espetáculo. Nesta edição são esperadas cerca de 500.000 pessoas no total do evento. Todas as informações serão divulgadas em https://festivalcomida.continente.pt/

O autor de grandes hits como "Despacito", "Imposible", "Date la Vuelta", "Échame la Culpa" ou "Aquí Estoy Yo" – alguns destes já premiados nos Latin Grammy Awards – traz a Portugal um grande concerto, que promete animar as milhares de famílias portuguesas que são esperadas na 3ª edição do maior festival de música e gastronomia do país.