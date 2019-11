A Associação Mutualista Montepio e a Wunderman Thompson acabam de lançar uma nova campanha de comunicação "BLACK WEEK – A Poupança que o leva às compras", centrada no estímulo à poupança, exatamente no período em que as marcas incentivam ao consumo.

Está on air a mais recente campanha da Associação Mutualista Montepio, iniciativa com duração de uma semana (black week), prevista até 2 de dezembro, que espelha o compromisso da Instituição para com o seu universo de mais de 600 mil associados e constitui exemplo de como se propõe responder às necessidades dos portugueses.





Quando as marcas apostam no consumo, a Associação Montepio recorda os portugueses da importância da poupança e oferece um Cartão Dá, carregado com 25€, a cada Associado que subscreva uma poupança Expresso Net ou +Net, assegurando, assim, a possibilidade de aumentar a poupança rebatendo o cartão numa das mais de 1 100 lojas do Grupo Sonae, entre as quais Continente, Worten, Zippy, Sport Zone, Well’s e muito mais, em Portugal e Espanha.





O objetivo desta ação, refere Rita Pinho Branco, Diretora de Comunicação, Marketing e Canais da Associação Mutualista Montepio, é "veicular uma mensagem de incentivo à poupança, apresentando soluções de aforro de forma original e estabelecendo uma ligação inesperada entre dois temas aparentemente contraditórios – poupança e consumo."