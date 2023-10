Úteros artificiais para bebés

Parece ficção científica e, por agora, ainda é: recipientes com líquido amniótico para colocar bebés que nascem às 23 semanas de gestação, para se poderem desenvolver como fariam no útero materno. A tecnologia já existe. A empresa norte-americana Vitara Biomedical desenvolveu um útero artificial que inclui um saco de plástico com tubos que entregam líquido amniótico, oxigénio e medicamentos através dos vasos sanguíneos do cordão umbilical. Já usou o útero com êxito em cordeiros e quer avançar com ensaios clínicos com bebés. “A ideia de desenvolver úteros artificiais é precisamente oferecer uma alternativa mais fisiológica e menos traumática, com a expectativa de que isso seja mais vantajoso para os prematuros extremos do que o tratamento atual”, explica a médica obstetra Mariana Torres.