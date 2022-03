Praticar exercício físico é essencial para combater sintomas de ansiedade e depressão. Mas conseguirá melhores resultados se o fizer fora do ginásio, numa zona verdejante.

Treine no parque e não em casa

De toalha ao ombro, sobe para a passadeira, marca a velocidade no equipamento e começa a correr. A sala do ginásio está cheia. Ouve a respiração ofegante de quem corre na passadeira ao lado, o esforço de quem levanta halteres com 50 kg de peso mais atrás, e o som da música eletrónica emitida pelo televisor está num volume elevado. Olha para o temporizador e só passaram cinco minutos.