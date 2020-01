Ser rico acrescenta nove anos à esperança média de vida

Paola Zaninotto

, professora de epidemiologia e saúde na University College de Londres e responsável pelo estudo.



Os cientistas perceberam ainda que mesmo que se utilize a esperança média de vida enquanto indicador de saúde de uma população, a qualidade de vida à medida que envelhecemos é crucial para determinar o quão saudáveis somos.



"Sabemos que se melhorarmos tanto a qualidade como a quantidade dos anos que os indivíduso irão viver terá implicações nos gastos públicos com saúde, rendimentos, cuidados de saúde a longo prazo e participação no mercado de trabalho", continuou Zaninotto. "O nosso estudo sugere que tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos têm de ser feitos mais esforços para reduzir as desigualdades.



O nível de riqueza tem impacto na quantidade de anos que uma pessoa vai viver, aponta um estudo da University College de Londres. Assim, quem tem mais dinheiro consegue viver uma vida com menos problemas de saúde, o que vai implicar uma maior esperança de vida.O estudo foi desenvolvido ao longo de 10 anos, com mais de 24 mil sujeitos do Reino Unido e dos Estados Unidos, e analisou todos os fatores sociais e económicos por detrás das razões pelas quais as pessoas ficam com doenças mais graves, passíveis de serem a causa de morte."Descobrimos que as desigualdades socioeconómicas na esperança de vida sem incapacidade de vida são semelhantes em todas as idades nos dois territórios, mas a maior vantagem socioeconómica em todas as faixas etárias era a riqueza", apontou

O estudo mostra ainda que os 50 homens mais ricos do Reino Unido e Estados Unidos viveram mais 31 anos que a esperança média de vida, enquanto os mais pobres viveram entre 22 e 23. Já as mulheres mais ricas viveram mais 33, comparando com os 24 das mais pobres.