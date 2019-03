O avanço tecnológico na saúde vai chegar ao ponto em que a ida ao médico servirá para prevenir a doença e não para tratá-la. Quem o garante é Joana Santos Silva, licenciada em ciências farmacêuticas e professora nos programas de Master os Science da Universidade Católica. A SÁBADO entrevistou a consultora na área da saúde que participou na conferência Medicina Humanizada – Envelhecimento ou Longevidade?, na semana passada.

Quais são as últimas evoluções na genética que vão contribuir para um envelhecimento com mais qualidade de vida?

O ser humano tem sempre procurado aumentar a sua longevidade e retardar o seu próprio envelhecimento.

Para entender o conceito do envelhecimento é necessário entender a biologia. Um dos paradoxos mais enigmáticos desta área é o facto de sabermos que todas as espécies têm um prazo de validade, no sentido de que estamos todos destinados a morrer. Apesar da longevidade e a esperança de vida variarem de espécie para espécie. São as características biológicas que fazem variar essa longevidade. Somos resultado da forma como nos adaptamos ao ambiente evolutivo e isso impacta o nosso ritmo de envelhecimento.

Consequentemente existem várias teorias sobre o processo de envelhecimento, entre as quais, a mutação aleatória dos genes, a acumulação dos danos causados pelos radicais livres, as mudanças hormonais e a degeneração do sistema imunitário, entre outros.

Apesar de todas estas potenciais explicações, estamos longe de ter uma teoria unificada sobre as causas e as transformações biológicas do envelhecimento.Hoje, uma das teorias mais debatidas é que o envelhecimento consiste ou resulta da acumulação dos danos no corpo. (Disposable Soma Theory - Thomas Kirkwood, 1977) É uma visão interessante pois, assumimos que o envelhecimento é um resultado desses danos e não a causa dos mesmos. Se assim for, podemos, eventualmente, evitar ou retardar os mesmos. Se muitos desses danos acontecerem a nível do ADN e se for possível evitar ou reparar os mesmos, podemos contribuir para o aumento da longevidade e qualidade de vida relativa.

O que é o CRISPR e como poderá travar o desenvolvimento de doenças?

O sistema CRISPR/Cas9 (clustered regularly short palindromic repeats-CRISPR associated nucleases) é uma promissora ferramenta de edição genética. Esta edição genética é assegurada através de cortes em locais específicos do ADN. O Cas9 é uma enzima ou uma tesoura molecular que é capaz de cortar o ADN.

Os cientistas cortam o ADN com CRISPR/Cas9 para fazer alterações genéticas ou mutações. Estas alterações podem consistir na desativação de um gene (o processo mais fácil) ou reparar um erro, ou ainda, inserir um novo gene (o processo mais difícil).

Recentemente tem-se vindo a demonstrar-se que a tecnologia CRISPR/Cas9 tem um enorme potencial no tratamento de doenças hematológicas. O CRISPR/Cas9 também tem um enorme potencial no combate a doenças virais, como por exemplo o VIH, e em patologias oncológicas.

De que forma a análise de base de dados poderá melhorar o tratamento de doenças? Já há exemplos concretos?

Hoje, grande parte dos avanços científicos na área da medicina tem como base os dados biológicos, a genética e a capacidade de utilizar e analisar esses mesmos dados. Atualmente, consideramos que nos últimos dois anos da atividade humano geramos 90% de todos os dados a nível mundial.Na saúde esta realidade permite traçar um perfil individual do paciente.Já existem empresas especializadas na utilização de dados para identificar fatores de risco, patologias ou mesmo ajudar na identificação da terapêutica mais ajustada ao doente.

A título de exemplo, a CardioDX é uma empresa que recolheu 100 milhões de amostras que permitiram a identificação de 23 marcadores de doença coronária. Consequentemente, desenvolveram um teste designado CorusCAD que é um teste preditivo do risco coronário.

Defende que se deve inverter a forma de fazer medicina, que agora é focada na doença, devendo focar-se na prevenção desta. Como se pode fazer esta inversão?

Atualmente estamos numa fase muito interessante na saúde. Estamos num ponto de potencial viragem nas inovações e nas melhorias para o paciente. Muitas destas melhorias prendem-se com a introdução de tecnologia nos cuidados de saúde.

São todas estas inovações tecnológicas que irão permitir uma transição de um sistema em que a intervenção geralmente ocorre após o diagnóstico de uma patologia para um sistema cujo objetivo primordial seja de prevenção e atuação antes do desenvolvimento da patologia.

Na minha opinião, este desenvolvimento terá um impacto no desenho do ecossistema dos serviços de saúde mais do que no ensino. O próprio conceito de hospital poderá ser redesenhado resultando em unidades mais pequenas e especializadas com uma melhor distribuição das mesmas para permitir melhorais no acesso e gestão do doente.

Como se processa a monitorização remota?

A monitorização remota permite ao doente, cuidadores e profissionais de saúde uma gestão melhor e em tempo real do estado de saúde da pessoa com determinada doença. Permite que o indivíduo tenha um papel mais interativo na gestão de patologias ou no controlo de hábitos e estilo de vida.Tem-se visto que a mera utilização de uma aplicação ou aparelho que faz a contagem dos passos diminui o sedentarismo dos utilizadores.

Estas soluções podem também ajudar na acessibilidade a serviços de saúde. Por exemplo, a Physitrack é uma plataforma que oferece um serviço alternativo ou complementar à fisioterapia tradicional. O paciente recebe guidelines do seu fisioterapeuta, regista e monitoriza a execução dos exercícios e ajuda a controlar melhor o regime prescrito. Já foi usada por mais de 1,2 milhões de pessoas.

Quais as desvantagens?

Existe a possibilidade de termos "falsos positivos", ou seja, doentes que irão valorizar dados que não têm uma importância clínica. Contudo, à medida que estas soluções se tornarem mais "inteligentes" a própria interpretação dos dados deixará estar do lado do paciente e será efetuada pela máquina. Passaremos a ter alertas e não dados brutos.

Na área da impressão 3D, quais são as inovações mais promissoras para um envelhecimento mais saudável?

Existem duas grandes áreas de aplicação da impressão 3D: a impressão biológica e a impressão de moléculas. A medicina regenerativa trará a possibilidade de imprimir células, tecidos ou órgãos. A empresa Organovo imprime tecidos vivos a partir de qualquer célula. Já conseguiram fazer impressões 3D de vasos sanguíneos. Hoje encontram-se a trabalhar na impressão 3D de tecidos hepáticos e renais.

Quais são as novidades na imagiologia e como é que estas irão afetar a o envelhecimento?Existem vários avanços na imagiologia. A meu ver, uma das aplicações mais interessantes é a intersecção entre a imagem e a utilização de machine learning para melhor diagnosticar e identificar potenciais patologias. Se tal acontecer poderemos intervir mais rapidamente e com melhores resultados para o doente.

Recentemente foi publicada na revista Nature um estudo que se iniciou com 129 mil imagens de sinais da pele. Estas imagens foram classificadas por dermatologistas especializados que identificaram se as mesmas eram benignas, carcinomas ou melanomas. No final, o programa informático conseguia identificar e distinguir corretamente as diferentes imagens. A taxa de erro foi comparável à dos dermatologistas.