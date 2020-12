Regulador europeu deverá aprovar vacina da Moderna a 6 de janeiro

avaliação do pedido de licença condicional de comercialização. Este contém informação específica para a produção da vacina no mercado europeu", refere a EMA.



A antecipação pode assim permitir à agência antecipar o anúncio das suas conclusões sobre a segurança e eficácia da vacina. Na terça-feira, o painel de especialistas também antecipou a decisão sobre a vacina desenvolvida pela Pfizer, em conjunto com a BioNTech de 29 de dezembro para 21 de janeiro.





A Agência Europeia do Medicamento antecipou esta quinta-feira a sua reunião para a aprovação da vacina da Covid-19 da farmacêutica Moderna em seis dias. A revisão da "autorização condicional" da vacinação para os países da União Europeia poderá agora acontecer a 6 de janeiro, quando inicialmente estava estipulada para 12 de janeiro."Hoje, antes do previsto, a Moderna submeteu o conjunto de informações necessário para aEsta quinta-feira, a ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, anunciou que as primeiras doses da vacina da Covid-19 da Pfizer começarão a ser administradas já em 2020, entre os dias 27 e 30, a profissionais de saúde. País vai receber 9.750 vacinas só neste mês de dezembro.Com a Moderna, Portugal tem assinado um contrato que garante 1,8 milhões de doses desta vacina. Para a da Pfizer, Portugal fechou um contrato que garante 4,5 milhões de doses de vacinas.