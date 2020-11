Raul fumou durante 40 anos. Uma pneumonia fê-lo descobrir um tumor

Cepeda Ribeiro

Durante 40 anos, Raul Ferreira foi fumador. No dia 1 de janeiro de 2016, a pedido dos netos, não voltou a pegar num cigarro. No final desse ano Raul teve uma pneumonia, e, entre vários exames, realizou uma TC (tomografia computadorizada), na qual foi detetado um pequeno nódulo nos pulmões. "Na altura o médico não deu muita importância porque era muito pequena", diz Raul, que começou a realizar TC de três em três meses, e depois de seis em seis meses devido a esta descoberta."No início da pandemia, as pessoas protelaram a ida aos hospitais e recorreram a estes apenas em situações de muita urgência", lamenta Cepeda Ribeiro, médico pneumologista no Hospital CUF Tejo. Não foi o caso de Raul: em abril de 2020 realizou a sua TC de tórax de rotina. Foi aqui que se detectou um aumento do nódulo pulmonar, ainda em estádio precoce, que fez com que Raul fosse operado em junho. Por ter sido visto a tempo, a equipa médica decidiu apenas realizar vigilância periódica, sem tratamento sistémico (quimioterapia ou imunoterapia).Este é um exemplo de como o diagnóstico precoce no cancro do pulmão "é de primordial importância e pode salvar vidas", afirma Cepeda Ribeiro. "A maioria dos casos de cancro do pulmão é diagnosticada numa fase avançada e é preciso inverter esta realidade", alerta."O risco de os fumadores desenvolverem cancro do pulmão é cerca de 20 vezes superior ao dos não fumadores", mas o que menos pessoas sabem é que "o risco dos ex-fumadores contraírem cancro do pulmão ainda irá persistir nos 15 anos seguintes", explica o pneumologista. Contudo, o risco diminui de forma imediata e progressiva "à medida que aumentam os anos sem fumo".A maioria dos fumadores e ex-fumadores não vai a consultas de pneumologia. "Nunca tinha ido a um pneumologista, e se não fosse a pneumonia não iria", confessa Raul Ferreira.Como se pode chamar a atenção para esta realidade? Para Cepeda Ribeiro, é importante esclarecer que o tumor do pulmão na fase inicial não provoca sintomas, mas que "é possível efetuar um rastreio e um diagnóstico precoce". O médico acrescenta ainda que "o mau prognóstico está intimamente ligado a um diagnóstico tardio".Os sintomas a que se deve estar atento são "expetoração com sangue, tosse irritativa que se mantém, dor torácica, falta de apetite, cansaço e emagrecimento", elenca o médico pneumologista."Os ex-fumadores devem ser avaliados para se estimar se pertencem a grupos considerados de risco", ou seja, pessoas que têm maior probabilidade de virem a desenvolver cancro do pulmão. Nesta avaliação há vários fatores essenciais a ter em consideração como "a idade, os hábitos tabágicos, as doenças prévias, os antecedentes familiares e a exposição ambiental", explica o pneumologista Cepeda Ribeiro.Cada ano morrem em Portugal mais de 4.500 doentes por cancro do pulmão, uma razão que justifica que os fumadores e ex-fumadores sejam "aconselhados a recorrer a centros multidisciplinares, que ofereçam as propostas mais ajustadas a cada pessoa".O médico pneumologista termina com um recomendação: "Esta situação deve ser comunicada de forma clara e adequada à população".