Quer saber o seu potencial criativo?

"Os benefícios da criatividade incluem não só um aumento da produtividade e das vantagens competitivas das organizações, como também o aumento do bem-estar psicológico dos colaboradores contribuindo para a diminuição dos riscos psicossociais e para a promoção de locais de trabalho saudáveis", explica Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, em comunicado enviado esta segunda-feira.



Do lado da agência, o fundador e diretor de Inovação Pedro Alegria garante que "não há pessoas não criativas", defendendo que a criatividade pode e deve ser trabalhada, tal como qualquer outra competência. Já André Rabanea, fundador e presidente, ressalva: "Existem muitas pessoas com um enorme potencial criativo que só precisam das ferramentas certas para o conseguir realçar".

Uma ferramenta para avaliar e medir o potencial criativo está a ser desenvolvida em Portugal. O instrumento, destinado a pessoas e organizações, surge de uma colaboração entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a consultora criativa Torke CC.De acordo com a agência, ainda não existe em Portugal um sistema que permita quantificar e avaliar o potencial criativo, sendo o objetivo do protocolo entre as duas partes colmatar a lacuna.