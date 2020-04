A perspetiva de uma vacina para a Covid-19 está ainda à distância de, pelo menos, um ano de ensaio de clínicos. Por isso, a arma usada para tentar travar o novo coronavírus são fármacos já conhecidos. Os medicamentos, cuja utilização está a ser redirecionada para a nova ameaça que é esta pandemia, custam relativamente pouco a fazer – mas as suas reservas podem rapidamente acabar.

Pelo menos doze tratamentos diferentes para a Covid-19 estão, atualmente, em ensaios clínicos, a fase mais avançada de investigações laboratoriais e o último passo para a sua validação. Alguns destes medicamentos já estão no mercado há décadas, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, utilizados no combate à malária e lúpus.

Numa análise publicada na revista científica Journal of Virus Eradication, o especialista na atribuição de preços de medicamentos, Andrew Hill, revela que o conhecimento sobre estes medicamentos que já provaram efeitos sobre a Covid-19 torna mais fácil a estimativa sobre o custo de produção e a acessibilidade ao próprio medicamento.

"Qualquer empresa farmacêutica que produza um destes tratamentos em ensaios clínicos contra o coronavírus precisa de um plano para aumentar, de maneira massiva, a sua produção", afirma à Reuters o investigador da Universidade de Liverpool, que diz também que, "de outra forma, estas reservas vão rapidamente desaparecer", dada a procura.

Utilizando os preços tabelados para os compostos ativos de todos os medicamentos já avaliados contra a Covid-19, Hill e mais cinco investigadores concluíram que o Remdesivir, originalmente criado para combater o vírus do Ébola, pode ser produzido por apenas 0,85€ de custo de produção por dia de administração do medicamento. O tratamento completo, que geralmente é de 10 dias, tem um custo de produção de 8,21€.

A regra mantém-se para outros medicamentos com provas dadas contra o novo coronavírus. A cloroquina, dada como um exemplo por Donald Trump e Jair Bolsonaro, tem um custo de apenas 0,02€ por dia e de 0,27€ pelo tratamento de 14 dias.

Dos oito principais medicamentos já conhecidos que têm efeitos sobre a Covid-19, apenas um ultrapassa o custo de produção de um euro por dia de tratamento e nenhum tem um custo total de produção acima dos 30 euros.

Veja a lista de preços destes medicamentos, segundo a análise destes investigadores.

Lista de Preços medicamentos Covid-19 Foto: Journal of Virus Eradication

"Se o propósito destes medicamentos que demonstram eficácia contra a Covid-19 for mudado, podem ser produzidos com grande lucro a preços muito baixos", escrevem os autores – que variam o preço dos tratamentos entre um e pouco mais de 28 euros.

Ainda assim, a procura por estes fármacos vão fazer com que sejam criadas parcerias entre as várias empresas farmacêuticas para que a produção não pare e esteja sempre a par com a necessidade das pessoas. "A procura pode ser enorme e isso pode levar à falta desses medicamentos para pessoas que tomariam os fármacos para outras doenças", indica Hill à Reuters.