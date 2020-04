8 estratégias para lidar com o parceiro durante o isolamento

O Presidente da República ,Marcelo Rebelo de Sousa, renovou pela terceira vez o estado de emergência, por causa dos efeitos do novo coronavírus, o que significa que a maioria dos portugueses está em casa há mais de um mês. A psicóloga Filipa Jardim da Silva explica como lidar com o parceiro numa altura em que a relação é posta à prova.





6. O perigo maior está fora de casa, pelo que este é um tempo de união apesar de todas as diferenças e divergências que possam existir.

7. Encontre atividades relaxantes e prazerosas para fazer a dois. Esta fase pode constituir uma oportunidade para voltar a alimentar proximidade e intimidade.

8. Respeite o espaço do outro e a sua privacidade mesmo estando na mesma casa em permanência e numa convivência intensiva forçada.

1. Comunique de forma transparente e clara. Partilhe com o outro o que está a sentir e a pensar, o que necessita, o que é importante para si.2. Aprenda a escutar o outro com curiosidade e atenção, sem julgamento ou crítica.3. Coloque primeiro a tónica no que aprecia do que naquilo que critica. Comunique de forma construtiva e empática, salvaguardando que tudo é uma perspetiva pessoal. Assim ajuda começar as frases por "na minha opinião", "eu sinto que" ao invés de "tu..." num tom acusatório e absolutista.4. Foque-se naquilo que quer da relação e não naquilo que não quer.5. Quando existem crianças em casa este é um momento em que exige responsabilidade acrescida dos adultos que são os comandantes do barco, pelo que assegurar um ambiente de harmonia é fundamental. Conversas mais difíceis devem ser tidas em momentos em que as crianças estejam a dormir por exemplo, para não as impactar.