Ana Carvalho apanhou o primeiro susto quando o filho, Diogo, tinha onze anos e estava a jogar basquetebol no FC Porto. "Ele começou a sentir-se mal, com muitas palpitações e no dia seguinte desmaiou no treino", conta à SÁBADO.

Foram para o serviço de urgências do Hospital de São João, no Porto, e lá associaram o mal-estar a uma banana que a criança tinha comido antes do treino. "Explicaram-me que devia ter comido a banana acompanhada com um pão."

Mas Ana Carvalho não ficou convencida e pediu na escola para o filho não fazer educação física até que se percebesse o que estava a acontecer. "Marcámos consulta no Hospital Maria Pia e fizemos todos os exames que há para fazer: o eletrocardiograma, o Holter, ecocardiograma. Não encontraram nada de anormal e deram-lhe alta."



Diagnóstico complicado

Uma arritmia é um distúrbio do ritmo cardíaco. "Do ponto de vista elétrico, mesmo em corações saudáveis o ritmo cardíaco pode ser mais lento (bradicardia) ou mais rápido (taquicardia), que é aquilo que as pessoas chamam de palpitações", explica à SÁBADO o Prof. Mário Oliveira, cardiologista no Hospital CUF Infante Santo e np Hospital CUF Porto.

As crianças não sabem explicar o que sentem e costumam dizer que sentem picadas no peito ou deixam de brincar de repente por se sentirem cansadas. "Nos idosos também é difícil diagnosticar as arritmias porque podem manifestar-se comoconfusão mental e discurso alterado", esclarece o cardiologista.

Surgem e desaparecem em minutos e não são fáceis de diagnosticar. "Não estamos sempre a monitorizar o ritmo cardíaco das pessoas e quando chegam ao hospital para fazer o eletrocardiograma já não têm arritmia", diz o médico.

Isso pode mudar em breve. "As pessoas devem aprender a colocar a mão no pulso para verificar se o coração está a bater de forma rítmica, rápido ou lento. Mas vai tornar-se mais fácil com os smartwatches, os gadgets que podem emitir um sinal de alerta quando o ritmo do coração não está certo."



Antidepressivos para tratar palpitações

Os médicos apontaram então para uma crise de ansiedade, que pode provocar palpitações. Marcaram uma consulta de pedopsiquiatria e Diogo começou a tomar três comprimidos por dia. "De manhã tomava um antidepressivo, à hora de almoço, um calmante e à noite, para dormir, um ansiolítico. Ele tomava este medicamento às 21h e passados dez minutos já estava a dormir", conta Ana Carvalho. "Mais tarde percebi que o meu pai tomava o mesmo medicamento."

Mas a mãe de Diogo não descansou e marcou consulta com um cardiologista. "Foi quando o Diogo fez o teste tilt [que procura reproduzir um desmaio]. E nada."

Ainda assim Ana Carvalho preferiu que Diogo não voltasse a praticar basquetebol, mas autorizou que participasse nas aulas de educação física. Era a primeira vez desde os quatro anos que Diogo não praticava desporto. Começara com o ténis aos três anos, depois natação, futebol e por fim o basquetebol.



Receio da morte súbita

Mas a mãe estava muito preocupada. "Tinha receio por causa das histórias que se ouvem de jovens que morrem subitamente a praticar desporto", conta. "Contava os minutos para a aula de educação física terminar e ficava aliviada porque a professora não me tinha ligado, era porque estava tudo bem."

Estima-se que todos os anos morram 12 mil pessoas em Portugal vítimas de morte súbita e estima-se que 80 a 90% destas mortes que ocorrem por problemas cardiovasculares sejam provocados por arritmias.

A arritmia mais comum é a fibrilhação auricular. "O ritmo cardíaco fica caótico e muito rápido e as pessoas ficam muito cansadas", explica o Prof. Mário Oliveira. "Esta arritmia pode provocar embolias cerebrais. Calcula-se que em cada cinco acidentes vasculares cerebrais (AVC) há um ou dois que são provocados por esta arritmia."

Os medicamentos para a ansiedade deixavam o miúdo meio adormecido, mas não impediram as palpitações. Um dia o telemóvel tocou, era a professora. "O Diogo voltou a sentir-se mal e deixou novamente de participar na aula."

Os anos foram passando. Nas consultas de pedopsiquiatria, os especialistas mantiveram os medicamentos e as doses. "Acho que a dada altura o Diogo teve realmente uma crise de ansiedade, mas penso que foi provocada pelos exames e pelo medo das palpitações."



À procura da arritmia

Ana Carvalho procurou outro cardiologista, Diogo voltou a fazer os mesmos exames e não foi encontrado nada de anormal. O rapaz regressou às aulas de educação física, onde participava em partidas de futebol e basquetebol, e voltou a sentir palpitações. "Percebemos que o mal-estar só acontecia quando ele praticava desporto e o Diogo não voltou às aulas de educação física."

O cardiologista pediu então que Diogo usasse o Holter de maior duração [um dispositivo portátil que regista a atividade elétrica do coração continuamente] durante uma semana e foi quando foi registada uma arritmia.

Os distúrbios do ritmo cardíaco não significam necessariamente uma doença cardíaca. "Há corações com uma morfologia e uma função normais, mas que tem uma alteração da atividade elétrica que pode causar arritmias", diz o Prof. Mário Oliveira.

O stress, a falta de descanso noturno, os nervos são fatores facilitadores de arritmias, mas não são os responsáveis. "Quando nos assustamos e o ritmo cardíaco acelera, é uma resposta normal do organismo."



Distúrbios em corações saudáveis

As arritmias são mais comuns em pessoas com problemas cardíacos como hipertensão, insuficiência cardíaca e doentes que já sofreram enfartes. "Mas num coração saudável podem surgir focos elétricos anormais, que disparam e fazem o coração bater mais depressa e ter arritmias", explica o cardiologista. "O coração tem células especiais que têm capacidade de produzir atividade elétrica, quando estas se descontrolam podem causar arritmias."

O cardiologista indicou o caso do Diogo ao Prof. Mário Oliveira, especialista em eletrofisiologia cardíaca. "Voltámos a fazer os exames todos e o médico aconselhou fazer um estudo eletrofisiológico." Aos 16 anos Diogo Carvalho foi sujeito a uma ablação.

As arritmias podem ser tratadas com medicamentos antiarrítmicos, mas quando estes não são eficazes realiza-se uma ablação. "É uma intervenção no coração com cateteres sofisticados, acoplados a sistemas computacionais que ajudam a identificar o mecanismo da arritmia, depois de a provocarmos", explica o cardiologista. "Depois de reconhecido o mecanismo, usamos energia controlada – que pode ser radiofrequência ou crioenergia [queimar com frio] - para eliminá-lo. Há muitos casos de 100% de cura."

Foram introduzidos dois cateteres, um pelo pescoço e outro pela virilha, para chegar até ao coração do Diogo."Estava acordado para dizer ao médico como me sentia", conta Diogo. "Mas a dada altura tinha tantas dores que tiveram de me anestesiar." Na primeira intervenção foram detetadas e eliminadas células que perturbavam a atividade elétrica em dois lugares do coração.

Mas as palpitações regressaram dois meses depois. "O médico já tinha avisado que era muito provável que as células voltassem a crescer e foi necessário fazer uma segunda intervenção", conta Ana Carvalho. Agora, com 19 anos, Diogo voltou a jogar basquetebol, vai ao ginásio e pratica boxe. "Não tenho medo de praticar desporto e se voltar a acontecer já sei o que é."