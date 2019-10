Primeiro transplante de vértebras realizado com sucesso

O primeiro transplante de coluna vertebral do mundo aconteceu em Bolonha, Itália , e foi bem sucedido. No passado dia 6 de setembro um paciente de 77 anos com cancro nos ossos recebeu quatro vértebras saudáveis, tendo recuperado bem da operação."O paciente ficou connosco durante um mês. Após os primeiros 15 dias de controlo pós-operatório foi transferido para o departamento de fisioterapia, para recuperar. Entretanto, voltou para sua casa", apontou ao jornal La Repubblica o diretor do serviço de cirurgia vertebral do Instituto Ortopédico Rizzoli, Alessandro Gasbarrini. As vértebras utilizadas estavam preservadas no banco de tecidos esquelético-muscular da região de Emilia-Romagna.Foi aberto assim um novo precedente nesta área, uma vez que até agora só era possível substituir vértebras por outras feitas de carbono, titânio ou feitas através de modelação 3D. "Foi uma intervenção sem precedentes no mundo", apontou em comentário ao mesmo jornal o responsável pela região de Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.