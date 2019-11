Portugal é dos países que tem mais médicos

Portugal é o terceiro país com mais médicos, com cinco clínicos por mil pacientes, segundo um relatório da OCDE com 44 países. A Grécia lidera o ranking, com 6,1, seguida da Áustria, com 5,2. No último lugar da tabela está a Indonésia, com 0,3 médicos por mil habitantes, depois a Índia e a África do Sul, (0,8), e o Brasil, com 1,8.A média de médicos por mil pessoas é de 3,5, mas há mais países abaixo da média do que acima dela, incluindo algumas das nações mais poderosas do mundo como os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, os três com 2,7, a França, o Japão e a China.Na última década, as preocupações com o envelhecimento do trabalho médico que se encaminha para a reforma levaram muitos países da OCDE a aumentar o número de estudantes em programas de educação médica e de enfermagem. Mas a longa duração da formação de médicos significa que demora uma década ou mais para se sentir o impacto do aumento da formação médica", diz o relatório.Grécia (6,1 por mil pacientes)Áustria (5.2)Portugal (5)Noruega (4.7)Lituânia (4.6)Suíça (4.3)Alemanha (4.3)Suécia (4.1)Rússia (4)Dinamarca (4)Indonésia (0.3 por mil pacientes)Índia (0.8)África do Sul (0.8)Brasil (1.8)Turquia (1.9)China (2)Colômbia (2.1)Coreia do Sul (2.3)Polónia (2.4)México (2.4)