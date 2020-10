Oxford cria teste rápido que deteta coronavírus em menos de cinco minutos

Cientistas da Universidade de Oxford desenvolveram um teste rápido à Covid-19 que deteta o novo coronavírus em menos de cinco minutos. Este pode ser usado em massa em aeroportos e empresas, sugerem.De acordo com a agência noticiosa Reuters, a universidade britânica pretende começar a desenvolver o produto no início de 2021 e conseguir uma aprovação seis meses depois.Num estudo em pré-publicação, os cientistas alegam que o teste rápido de pesquisa de antigénio é capaz de detetar o novo coronavírus e distingui-lo de outros vírus com grande precisão."O nosso método consegue detetar rapidamente as partículas virais", sustenta o professor Achilles Kapanidis, do Departamento de Física de Oxford. O teste será "simples, extremamente rápido e eficaz quanto aos custos".Os testes rápidos de antigénio são vistos como um elemento-chave na realização de testes em massa para que as economias sejam reabertas enquanto o novo coronavírus ainda circula. Os testes que já estão a ser usados são mais rápidos e baratos mas menos precisos que os testes PCR.Esta quarta-feira, 14, a Siemens Healthineers também anunciou o lançamento de um kit de testes rápidos de antigénio na Europa, para detetar infeções pelo novo coronavírus. Porém, avisou que a indústria pode ter dificuldades em lidar com um pico de procura.O teste da Siemens pode ajudar a lidar com a pandemia a tempo no próximo inverno. Os especialistas em saúde já avisaram que o mundo tem que viver com o novo coronavírus, mesmo que seja desenvolvida uma vacina."Uma preocupação significativa nos próximos meses de inverno é os efeitos imprevisíveis de co-circulação do SARS-CoV-2 com outros vírus respiratórios sazonais", afirmou à Reuters a médica Nicole Robb, da Escola Médica de Warwick. "Mostrámos que o nosso teste pode distinguir de forma confiável os diferentes vírus em amostras em laboratório, um desenvolvimento que oferece uma vantagem crucial na próxima fase da pandemia."