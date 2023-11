Os ratos têm imaginação como nós

Imaginar cenários é algo que fazemos a toda a hora. Elaboramos mentalmente rotas alternativas para evitar o trânsito ou elaboramos planos para o jantar ou para o fim de semana, mas esta capacidade não é exclusiva dos humanos. Os ratos são capazes de processos de pensamento complexos e atividades que exigem imaginação, segundo o resultado de um estudo publicado na revista Science.



Ratos ativam padrões de atividade cerebral

Os investigadores do Janelia Research Campus, do Instituto Médico Howard Hughes, nos EUA, equiparam ratos com um dispositivo que rastreia a atividade cerebral, uma espécie de “detetor de pensamentos” em tempo real, e traduziram o seu significado. Observaram que os roedores manobravam mentalmente, através de um ambiente de realidade virtual, e concluíram que são capazes de pensar em locais e objetos que não estão à sua frente, recorrendo à memória.