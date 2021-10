Os perfeccionistas foram dos que mais sofreram com a pandemia

As pessoas perfeccionistas sofreram mais com a pandemia de covid-19 que afeta o mundo há mais de um ano e meio, concluiu um novo estudo divulgado e conduzido por uma equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

O estudo intitulado "COVID-19 psychological impact: The role of perfectionism" (que pode ser traduzido como: "Impacto psicológico da Covid-19: O papel do perfeccionismo") foi publicado na revista científica Personality and Individual Differences e levado a cabo por investigadores do Instituto de Psicologia Médica da FMUC em colaboração com a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC). Foi ainda o primeiro estudo a nível internacional a avaliar o papel do perfeccionismo no sofrimento psicológico durante a pandemia.

A investigadora Ana Telma Pereira refere que "as pessoas mais perfeccionistas tiveram mais medo da Covid-19, pensaram mais repetida e negativamente sobre a pandemia e as suas consequências e isso levou a que tivessem mais sintomas de depressão, ansiedade e stress".