O que é a síndrome de coração partido?

Emoções fortes podem alterar o tamanho deste órgão, tornando-o maior. Isto acontece mais vezes com as mulheres, quando há uma dilatação do ventrículo esquerdo, mas a situação é reversível.

Um desgosto amoroso ou acertar na chave do Euromilhões pode mudar-lhe o tamanho do coração. Não é ficção científica e tem um nome: miocardiopatia de Takotsubo, também conhecida como miocardiopatia de stresse ou síndrome do coração partido. Os sintomas são parecidos com os de um enfarte, mas a condição é, geralmente, reversível. "Lembro-me que um dos primeiros casos que tive na carreira foi o de uma mulher com uns 55 anos, com uma miocardiopatia de Takotsubo provocada por um gatilho emocional, ou seja, de coração partido no sentido literal do termo", conta à SÁBADO Miguel Menezes, cardiologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.