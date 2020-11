Daniela Ricardo foi enfermeira no IPO do Porto durante 20 anos, hoje é chef, professora, consultora de alimentação consciente e natural, e terapeuta de Shiatsu. Com diversas formações na área da nutrição e alimentação, algumas pela Stanford University, tem atualmente um projeto com o seu nome, que visa divulgar a alimentação e um estilo de vida conscientes e naturais, assim como levar os que a acompanham a sonhar e a iniciar viagens pelo Mundo. Apaixonada por conhecer novos lugares, culturas e sabores, organiza viagens e retiros com o marido, Luís Baião, através da Zen family. É autora dos livros Viagens da Comida Saudável, Cozinhar com Amor e Sabores do Viajante, dois dos quais vencedores do Gourmand Cookbook Award, um a nível nacional e outro internacional, e acaba de lançar Cozinha das emoções, editado pela Saída de Emergência. Neste livro, Daniela Ricardo ajuda a entender melhor as emoções, de que forma elas afetam o nosso corpo e como podemos através da alimentação harmonizá-las com a nossa vida. A autora dá-nos receitas, remédios caseiros, diz-nos quais os exercícios adequados e os pontos a estimular para cada desequilíbrio e faz recomendações de estilo de vida.Daniela Ricardo parte do, que é traduzido por teoria dos 5 elementos. Na filosofia oriental considera-se que todos os fenómenos estão em mutação constante e infindável, e que essa mudança, é governada pelos dois polos a que chamaram Yin e Yan. Entre as fases do máximo de expansão (Yin) e do máximo de contração (Yang), os orientais, de acordo com a observação da Natureza, consideram existir cinco etapas intermediárias de movimento da energia a que chamam as 5 transformações. Essas etapas de mudança energética são(ou Madeira, como se conhece na medicina chinesa),(ou Terra),. Cada uma dá origem à seguinte. O ciclo das 5 transformações é de extrema importância para a compreensão das emoções e dos órgãos relacionados com essas emoções.A ira está associada à energia Árvore, e consequentemente, ao movimento ascendente, à cor verde e aos órgãos. Não é por acaso que quando vemos alguém irritado, dizemos que "deve ter maus fígados". Está também relacionada com as articulações, a visão e o sabor ácido. Quando o fígado – que na medicina oriental é considerado o general do nosso corpo – e a vesícula estão em equilíbrio, isso contribui para manter a estabilidade das nossas emoções, a clareza e o discernimento, a iniciativa e a capacidade de gerir as contrariedades da vida. Algunsdestes órgãos são: alterações bruscas do humor; cãibras, dores e distensões musculares; dores de cabeça e pontadas, principalmente se forem de um só lado da cabeça;De um ponto de vista alimentar, a energia ascendente da Árvore associada ao fígado e à vesícula biliar é afetada por alimentos mais pesados e que inibem um fluxo energético ascendente, especificamente. Afetam também o fígado e a vesícula biliar alimentos excessivamente cozinhados, falta de frescura na alimentação, alimentos cozinhados no forno (bolachas, biscoitos, pão), excesso de óleo (particularmente óleo de má qualidade), assim como alimentos demasiado ácidos. A comida reaquecida pode também ser prejudicial, uma vez que tende a faltar frescura.No tratamento de muitos distúrbios do fígado são recomendáveis vegetais levemente cozinhados, de folha verde, saladas cruas, rebentos (germinados) e pequenas quantidades de fruta, pois ajudam a relaxar a tensão interna. É também recomendado que se reduza o consumo de sal, principalmente em pessoas em que essa tensão interna é muito evidente. Regra geral, com a adoção de um regime alimentar predominantemente baseado em produtos de origem vegetal (cereais, vegetais, frutos, leguminosas, etc.), o fígado e as funções hepáticas melhoram consideravelmente e a maioria das pessoas sente-se rapidamente mais leve e bem-disposta.A Alegria está associada aos órgãos, à energia Fogo que dispersa para todos os lados, à cor vermelha, ao sabor amargo e à fala. Quando o coração está em equilíbrio pautamo-nos pela alegria e o sorriso fácil. Quando tal não acontece e ele sai fora do ritmo natural, perde a beleza e surge a histeria ou a insegurança ou a tirania. Nas perturbações em Fogo, a linguagem corporal (e verbal) fica muito mais exagerada, em particular com um movimento acentuado dos membros superiores e das mãos, que ao mexerem constantemente chamam a atenção dos interlocutores, mas os mantêm à distância. A voz é mais alta, aguda e rápida e existe uma tendência para estar sempre a falar ou a dizer piadas, mesmo quando este comportamento não é apropriado a uma situação específica. Algunsno coração e intestino delgado: alteração na memória, esquecimento de palavras; tendência para diarreia; tendência para falar demasiado; varizes e pernas pesadas.O consumo dedesde sempre esteve associado a problemas do coração e do sistema circulatório. Se houver suspeita de desequilíbrio em energia Fogo, é também importante ter em atenção o consumo de alimentos picantes ou quentes, uma vez que estes podem estimular um comportamento excessivo e errático. A alimentação deve ser simples e ao mesmo tempo devem ser encorajados hábitos reflexivos. Substâncias como o álcool, café, tabaco ou outras drogas, que possuem um impacto direto no sistema nervoso, podem piorar a condição física e exagerar traços comportamentais.Tal como com o fígado, para problemas na energia Fogo é aconselhável utilizar métodos culinários mais ligeiros como cozinhar no vapor, ferver, escaldar, salteados rápidos, marinadas, crus, principalmente se temos já órgãos afetados. Os peixes gordos, como as sardinhas, podem beneficiar o sistema cardiovascular devido aos tipos específicos de gordura polinsaturada que contêm, em especial os Ómega 3, que parecem contribuir para um bom batimento cardíaco e para tornar o sangue mais fluído. Ainda no que toca a produtos animais,por terem uma grande quantidade de gordura saturada que tendem a bloquear os vasos sanguíneos.De acordo com a medicina oriental e com o ciclo das 5 transformações, osão os órgãos associados à energia Solo e, consequentemente, à emoção Nojo. Está relacionada à cor amarela, ao sabor doce e ao paladar. A energia Solo rege também as funções fisiológicas dos respetivos órgãos, como a digestão, o metabolismo dos açúcares, as funções linfáticas, como produção de linfócitos, e a resposta imunitária do organismo. Os primeiros sintomas de desequilíbrio no baço e no pâncreas estão ligados a uma sensação de auto compaixão, autocomiseração. Em vez de manifestarmos compaixão e de sermos capazes de dar sem reservas, começamos a sentir pena de nós próprios e a sentirmo-nos vitimizados pelos outros ou pela sociedade em geral. Em particular, queixamo-nos do nosso estado de saúde e das circunstâncias da nossa vida e sentimos que não temos energia para realizar aquilo que é necessário. Fisicamente, os aspetos mais notórios prendem-se com uma certa flacidez muscular, especialmente nos membros inferiores. Existe também a tendência para cruzar os braços em frente ao estômago, numa tentativa de proteger os órgãos situados nessa área. Algunsno estômago e baço/pâncreas: afeções da boca como herpes e aftas; alergias; diabetes; distúrbios de estômago; doenças auto imunes; hipoglicemia; preocupar-se em demasia; rejeição ou atração extrema pelo sabor doce; "ruminar" problemas e dificuldades.De um ponto de vista alimentar, o que, especificamente, mais deteriora o baço, o pâncreas, o estômago e o sistema linfático são ose edulcorantes artificiais. Estes tendem a criar uma condição ácida no corpo e "esvaziam" as nossas reservas de minerais. O consumo de açúcar é especialmente prejudicial para o pâncreas, por aumentar o trabalho do órgão para manter os níveis de açúcar no sangue constantes e em níveis normais. O uso de lacticínios também não é muito benéfico. O leite e os iogurtes tendem a sobrecarregar mais o baço. O queijo, sobretudo o queijo duro, afeta mais as funções do pâncreas. Alimentos refinados e processados (como pão branco, arroz branco, comida pesada e com muitos molhos) e também todas as farinhas cozinhadas no forno (como pão, bolachas, biscoitos) contribuem para hipoglicemia.Apesar da má reputação desta emoção, o seu papel é tão importante como o das demais emoções básicas. A energia apelidada de Metal na medicina oriental tem correspondência com os,assim como com a pele, o olfato, a cor branca e uma série de outras relações. Os primeiros sintomas de desequilíbrio emocional nesta fase energética mais concentrada são desinteresse, melancolia e falta de auto estima. A pessoa começa a fechar-se em si mesma e sente-se cada vez mais incapaz de lidar com o mundo à sua volta. Tem a sensação de que há algo de profundamente errado consigo mesma e existe um certo embaraço em relação às outras pessoas. A linguagem corporal relacionada com problemas pulmonares é quase inexistente: o corpo mexe-se pouco, em particular os braços e as mãos, que têm tendência a ser colocadas nos bolsos ou a mostrarem poucos sinais de animação.no pulmão e intestino grosso: pele e mucosas secas; prisão de ventre ou diarreia e outras alterações do intestino grosso; rejeição ou atração extrema pelo sabor picante; todas as doenças do aparelho respiratório (por exemplo, asma, sinusite, bronquite, tosse).Os pulmões e o intestino grosso são mais diretamente influenciados pelo consumo de fluidos, frutos aquosos ou alimentos lácteos mais líquidos e macios, como sejam o leite e o iogurte. É usualmente útil para os indivíduos com distúrbios na energia Metal, nomeadamente problemas respiratórios e tendência para a tristeza, manterem uma dieta ligeiramente mais salgada que o habitual e com alimentos cozinhados mais tempo, de forma a torná-los mais fáceis de digerir. Regra geral, com uma, as funções respiratórias e a digestão intestinal melhoram consideravelmente. O arroz integral é por excelência o cereal que representa a energia Metal; é particularmente eficaz em problemas intestinais, beneficiando os pulmões e funções respiratórias. O melhor peixe é o pequeno, como sardinha, carapau, linguado, azevias ou cavala. O sabor de eleição para esta energia é o picante, não necessariamente as malaguetas ou outras pimentas, mas todos os alimentos que deixam um travo picante, como os alhos crus, a rúcula, os rabanetes e até mesmo o wasabi, tão típico dos japoneses.O Medo está associado aos órgãos do elemento Água:. Estão relacionados com a cor azul/preto, o sabor salgado e os ouvidos. Quando tudo está em equilíbrio, possuímos a capacidade de realização e coragem. Os rins são o órgão de maior destaque aqui, são eles que, segundo a medicina oriental, são responsáveis pela nossa vitalidade, são eles que renovam o sangue, filtrando-o e libertando-o de toxinas que são expulsas através da bexiga, regulam os minerais e acidez do nosso organismo. Quando os rins enfraquecem, a nossa vitalidade diminui e o Medo aumenta. Aumenta de tal forma que pode deixar de ser fisiológico e passar a ser patológico, como diz a expressão "tem medo de tudo e de nada".no rim e na bexiga: afeções nos ouvidos, como zumbidos; afeções nos rins e bexiga; doenças ósseas, como osteoporose; fraturas; mãos e pés frios; medos e fobias; rejeição ou atração extrema pelo sabor salgado.O frio, assim como o Inverno, é frequentemente associado a esta fase energética da Água. Os rins, bexiga e órgãos reprodutores são particularmente vulneráveis ao consumo de alimentos frios, como gelados, refrigerantes frescos ou bebidas alcoólicas frias, especialmente alimentos frios que possuam uma elevada concentração de açúcar. Os rins são também vulneráveis a alimentos de origem tropical (classificados como mais expansivos) como as solanáceas (tomate, batatas, beringelas, espinafres), os frutos tropicais em geral e café. Esses alimentos não só enfraquecem os rins, abrindo caminho para infeções do trato urinário, como também podem ter um pronunciado efeito negativo na vitalidade sexual.O melhor cereal para fortalecer os rins e órgãos sexuais é o; este é um cereal pouco conhecido e com um sabor peculiar, pelo que a forma mais fácil de o utilizar é em massa de trigo-sarraceno ou soba. A soba é um excelente alimento para aumentar a vitalidade e ajuda também, em alguns casos, a reduzir a hipertensão. As leguminosas são consideradas os alimentos por excelência para os rins. A verdade é que existe um tipo particular de feijão pequeno e vermelho que os orientais têm usado com sucesso para tratar questões relacionadas com os órgãos Água, denominado feijão azuki. O seu equivalente português é o feijão-frade, se bem que o feijão azuki se cultiva no nosso país também. Pessoas com problemas renais devem ingerir feijões regularmente, em particular o azuki, o. Os alimentos de origem animal que mais nutrem a qualidade energética de Água são os peixes mais primitivos, como o marisco ou moluscos, por terem corpos mais simples.