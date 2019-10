O Physarum polycephalum, ou "bolha", como está a ser apelidado, tem todas estas características animais, podendo ainda mover-se sem patas nem asas. O seu nome é uma referência ao filme de terror e ficção científica chamado "A Bolha", no qual um ser gelatinoso absorvia tudo aquilo que encontrava pela frente. Ainda que não seja assim tão destrutivo, o mistério em torno da sua origem e destas suas capacidades valeram-lhe a comparação.





"A bolha é um ser vivo que é um dos grandes mistérios da natureza", afirmou Bruno David, diretor do Museu de História Natural de Paris, do qual o Parque Zoológico de Paris faz parte, em entrevista ao Le Monde. "Este ser vivo é surpreendente porque não tem cérebro, mas é capaz de aprender. Se juntarmos duas bolhas, a primeira transmitirá os seus conhecimentos à outra", acrescentou.





"Não sabemos onde colocá-lo na árvore da vida", disse Bruno David ao

.

"Sabemos, de certeza, que não é uma planta, mas não sabemos bem se é um animal ou um fungo. E comporta-se de forma surpreendente para

que parece um cogumelo. Afinal, tem o comportamento de um animal e é capaz de aprender."



Já se for cortado a meio ou destruído de alguma forma tem a capacidade de se regenerar em apenas segundos. "Nunca nos para de surpreender. Pode morrer de várias formas, mas também ficar dormente. Nesse estado, pode quase ser imortal. Mesmo se for colocado no micro ondas durante alguns minutos", conta Audrey Dussutour, investigadora e especialista neste tipo de seres vivos. É por isso que estão a conseguir criar várias amostras para mostrar aos visitantes, uma estreia no mundo todo.

