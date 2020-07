Ministros da Indonésia promovem eucalipto como cura para a covid-19

O ministro da Agricultura da Indonésia está a ser criticado por especialistas de saúde pública após ter promovido o eucalipto como forma de prevenção contra a transmissão da covid-19.

Syahrul Yasin Limpo afirmou mesmo que um colar feito de folhas de eucalipto era capaz de erradicar o novo coronavírus após 30 minutos de uso, e produtos feitos com a árvore - como mini-inaladores e desodorizantes - têm sido desenvolvidos com o objetivo de serem produzidos em massa no país por volta do mês de agosto.

A produção foi então suspensa após críticas de especialistas, com o ministério de Limpo a afirmar que os produtos não seriam divulgados como tendo a habilidade de prevenir o curar a infeção por covid-19.

O ministro indonésio da saúde, Terawan Agus Putranto, é uma das figuras que tem vindo a defender os efeitos protetores do colar de eucalipto. "As pessoas que o usarem podem sentir-se mais confiantes e isso potencia o sistema imunitário", indicou a um canal televisivo local.

A Indonésia tem, neste momento, mais de 66 mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus, tendo registado mais de três mil vítimas mortais causadas pela pandemia.