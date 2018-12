Relatório mostra as discrepâncias a nível regional relativamente a vacinação. Taxa de vacinação deve estar acima dos 95% para garantir imunidade.

Nos agrupamentos de centros de saúde de Lisboa e do Algarve menos de 95% das crianças recebe a última dose das vacinas contra o sarampo, papeira e rubéola. 95% é a "percentagem desejável para assegurar a protecção da comunidade contra o sarampo, através da chamada imunidade de grupo". Isto quer dizer que a população da capital e do Algarve não estão totalmente protegidas contra o sarampo, como alerta o segundo estudo que o Conselho Nacional de Saúde (CNS).



O relatório, que será apresentado esta quarta-feira no Parlamento, é intitulado Gerações mais saudáveis. Políticas públicas de promoção de saúde das crianças e jovens e traça as linhas do que já foi feito e o que ainda falta fazer entre as crianças e adolescentes (entre os 0 e os 18 anos).



O estudo, citado pelo jornal Público, mostra que nenhum dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Algarve tem uma cobertura vacinal superior a 95% entre crianças até aos seis anos, o que significa que não estão ainda "no verde" a nível da imunidade de grupo. Os dados mostram mesmo que no ACES do Algarve Central, a cobertura vacinal é inferior aos 90%. A imunidade de grupo protege não apenas os vacinados, mas também os não imunizados, que beneficiam com a não circulação do vírus.



Mas não só no Algarve se registam taxas baixas. Os Agrupamentos de Centros de Saúde de Lisboa Norte, Cascais e Amadora registam todos coberturas abaixo dos 90%.



De lembrar que, em 2017, morreu uma jovem de 17 anos na sequência de uma pneumonia bilateral, sendo a primeira morte declarada provocada pelo sarampo em muitos anos, em Portugal.